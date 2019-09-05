Під Черкасами люди побудували барикади (фото, відео)
Люди скаржаться, що ремонтні роботи не проводили більше двох років, тому взимку машини почали застрявати на дорозі
Жителі села Хутори на околиці Черкас заблокували рух транспорту на автодорозі з вимогою привести її в нормальний стан. Про це повідомляє Укрінформ у четвер, 5 вересня.
«Дорожні служби ігнорують цю дорогу вже більше двох років. За цей час жодної латки асфальту не поклали. Взимку транспорт тут постійно застряє, і ніхто на це не реагує», - сказав учасник акції житель Хуторів Олександр Янчук.
Жителі Хуторів встановили барикади на дорозі державного значення Р-10 Черкаси - Чигирин - Кременчук, повністю припинивши рух автотранспорту. Перетнути барикади вони дозволяють лише спеціальним і громадському транспорту.
Вдатися до акції протесту селян змусив украй поганий стан дороги і тривале ігнорування проблеми відповідними службами та органами місцевої влади. Особливо турбує стан дороги людей з інвалідністю. Серед протестувальників є громадяни, які пересуваються на інвалідних візках.
«Я інвалід першої групи і через розбиту дорогу відчуваю відрізаним від світу. На цій дорозі КамАЗ застряють, хіба моя Таврія пройде? А взимку тут автобуси і фури витягають БТРами», - поскаржився місцевий житель Микола Семенуха.
На місці події з обуреними селянами спілкувалися представники Черкаської РДА та Служби автомобільних доріг у Черкаській області.
Вони пояснили, що дорога знаходиться на балансі Служби автомобільних доріг, і на ній зараз вже йде ямковий ремонт. Однак ремонтом вулиці Сурикова, через яку проходить автодорога, має займатися міська влада Черкас. Інформацію підтвердили в офісі Служби автодоріг.
«На автодорозі Р-10, обхід міста Черкаси, на початку цього тижня розпочато плановий ямковий ремонт за рахунок коштів на експлуатаційне утримання. Проводиться ліквідація деформацій дорожнього покриття з використанням гарячого асфальтобетону, а також струменевим методом», - прокоментував ситуацію представник Служби автомобільних доріг у Черкаської області Юрій Дубрава.