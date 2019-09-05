Під Черкасами люди побудували барикади (фото, відео)



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Жителі Хуторів встановили барикади на дорозі державного значення Р-10 Черкаси - Чигирин - Кременчук Фото: Укрінформ

Люди скаржаться, що ремонтні роботи не проводили більше двох років, тому взимку машини почали застрявати на дорозі

Жителі села Хутори на околиці Черкас заблокували рух транспорту на автодорозі з вимогою привести її в нормальний стан. Про це повідомляє Укрінформ у четвер, 5 вересня.

«Дорожні служби ігнорують цю дорогу вже більше двох років. За цей час жодної латки асфальту не поклали. Взимку транспорт тут постійно застряє, і ніхто на це не реагує», - сказав учасник акції житель Хуторів Олександр Янчук.

Жителі Хуторів встановили барикади на дорозі державного значення Р-10 Черкаси - Чигирин - Кременчук, повністю припинивши рух автотранспорту. Перетнути барикади вони дозволяють лише спеціальним і громадському транспорту.

Вдатися до акції протесту селян змусив украй поганий стан дороги і тривале ігнорування проблеми відповідними службами та органами місцевої влади. Особливо турбує стан дороги людей з інвалідністю. Серед протестувальників є громадяни, які пересуваються на інвалідних візках.

«Я інвалід першої групи і через розбиту дорогу відчуваю відрізаним від світу. На цій дорозі КамАЗ застряють, хіба моя Таврія пройде? А взимку тут автобуси і фури витягають БТРами», - поскаржився місцевий житель Микола Семенуха.

На місці події з обуреними селянами спілкувалися представники Черкаської РДА та Служби автомобільних доріг у Черкаській області.

Вони пояснили, що дорога знаходиться на балансі Служби автомобільних доріг, і на ній зараз вже йде ямковий ремонт. Однак ремонтом вулиці Сурикова, через яку проходить автодорога, має займатися міська влада Черкас. Інформацію підтвердили в офісі Служби автодоріг.

«На автодорозі Р-10, обхід міста Черкаси, на початку цього тижня розпочато плановий ямковий ремонт за рахунок коштів на експлуатаційне утримання. Проводиться ліквідація деформацій дорожнього покриття з використанням гарячого асфальтобетону, а також струменевим методом», - прокоментував ситуацію представник Служби автомобільних доріг у Черкаської області Юрій Дубрава.