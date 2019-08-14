У Черкасах байкери вимагали від влади поремонтувати дорогу (відео)

Байкери дивувались, що знайти крайнього за дорогу не можна вже двадцять років

Близько сотні мотоциклів під’їхали до Черкаської ОДА, вимагаючи реакції влади та шукаючи відповідального за такий стан доріг

Сьогодні в Черкасах байкери зібралися на мітинг в центрі міста, вимагаючи від влади дій щодо ремонту доріг. Нагадаємо, на виїзді на Смілянський напрямок (від знаку «Черкаси» до Русько-Полянського КП) днями загинув байкер з Одеси.

Раніше від компетентних органів вже можна було почути, що дорога ця «нічийна». Так за словами начальника відділу безпеки дорожнього руху УПП в Черкаській області Анатолія Милостяна, по факту цей відрізок дороги не знаходиться на жодному балансі…

Близько сотні мотоциклів під’їхали до ОДА, вимагаючи реакції влади та шукаючи відповідального за такий стан доріг. Прибув до мітингарів і начальник Управління патрульної поліції Черкаської області Олександр Кокоба, і заступник голови ОДА Костянтин Омаргалієв, і заступник Служби автодоріг області Геннадій Андрієв. Однак крайнього так і не знайшли.

Костянтин Омаргалієв висловив співчуття родині загиблого і запевнив, що саме зараз голова ОДА перебуває на Кабміні, щоб вирішити питання фінансування ремонту доріг в Черкаській області.

Присутні байкери дивувались, що знайти крайнього за дорогу не можна вже двадцять років, але Омаргалієв пообіцяв вирішити питання за два дні. Разом з тим, байкери запропонували поставити на відрізку дороги намети і брати гроші за проїзд шляхом, якщо це всерівно так звана «нічийна дорога». Тоді, мовляв, відповідальні за напрямок швидко знайдуться.

– Ми реєстрували звернення, петиції. Не може бути, щоб не було крайнього за ділянку дороги. Скільки людей можуть гинути і травмуватись? Треба вирішувати це питання, – каже Юрій Беркінг.

Байкер і юрист Микола Кудрявцев каже, що як мінімум за смерть людини хтось має відповісти і хлопці це так просто не залишать. Він вже подав звернення до міністерства інфраструктури.

– Ні область, ні місто, ні Рускополянська ОТГ не можуть визначити, хто обслуговуватиме цей кілометр з хвостиком. Можна було за ці роки звернутись до Кабінету міністрів, щоб забрали в державу цей шматочок. Якщо нічого не визначиться, то через місяць ми знову зберемося. Я не хочу бути на місці людини, яка потрапить в смертельну яму, – каже Микола Кудрявцев.

Костянтин Омаргалієв пояснив: «на жаль, так сталося, що жоден голова ОДА до цього не був в нормальній комунікації з мером міста Черкаси. До Анатолія Бондаренка звертались, щоб місто взяло на баланс ділянку. Є елементарна логіка, документи з радянських часів. Комунальне підприємство міста забезпечувало раніше експлуатацію ділянки»

Водночас Костянтин Омаргалієву нагадали, що і він працював раніше у районній владі тож міг там реагувати на це питання.

– З Анатолієм Васильовичем особисто я два роки тому розпочав діалог, щоб вони взяли на баланс дорогу, бо вона має пряме відношення до міста. Але вона з радянських часів не на балансі, - запевнив заступник голови ОДА.

– Ви знали ще давно, що в вас кілометр нічийної дороги і де заяви, звернення? – здивувався активіст Віктор Ющенко.

– Є протоколи звернення! – сказав Омаргалієв.

– Ми знаходимося в юридичному полі. Якщо Служба автодоріг вийде туди з ремонтом, то до нас будуть питання від правоохоронних органів! – реагував Омаргалієв.

Заступник служби автодоріг області Геннадій Андрієв розповів, що ремонтують лише ті дороги, які в них на балансі.

– Чому було побудована ця ділянка? Вона була побудована для транзитного транспорту. Бо стратегія державна така, що треба робити в обхід населених пунктів. А те, що по логістиці йде в місто Черкаси, то мають займатись міські влади. Щодо знаків. Якщо ми поставимо, то прийде перевірка і скаже, де наші знаки…

– Ви боїтеся лише перевірок? А смертей людей не боїтеся? – обурювались активісти.

– Які ваші дії були сьогодні зранку, щоб поремонтувати там дороги? А знак поставити слабо? – дивувались активісти.

- Сьогодні новий губернатор в нормальних стосунках з мером і думаю це питання політичне і місто візьме на баланс ділянку, – запевнив Костянтин Омаргалієв.

До слова, згодом після публікації начальник відділу реклами та дизайну міського середовища департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради Андрій Поліщук у соцмережі висловив здивування, як можна взяти на баланс міста те, що не належить до території міста і виставив відповідне фото.