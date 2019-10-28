Під Дніпром пацієнт випав на ходу зі швидкої: відео інциденту



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Під Дніпром пацієнт випав на ходу зі швидкої Фото: кадр із відео

Під час падіння чоловік отримав забій голови

У Мережі з'явилося відео, як у Новомосковську Дніпропетровської області пацієнт випав із задніх дверей швидкої прямо на проїжджу частину.

Водій автомобіля, що їхав позаду, встиг зманеврувати й уникнути наїзду.

У коментарях під відео водія «швидкої» звинуватили в недбалості.

За іншими даними, нетверезий хворий противився госпіталізації, а під час транспортування намагався будь-якими способами вийти з машини.

Медпрацівники намагалися його втримати, проте сили були нерівні.

Під час падіння чоловік отримав забій голови.

З метою безпеки транспортування хворого продовжили в супроводі правоохоронців.