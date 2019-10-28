Під Дніпром пацієнт випав на ходу зі швидкої: відео інциденту
Під Дніпром пацієнт випав на ходу зі швидкої
Фото: кадр із відео
Під час падіння чоловік отримав забій голови
У Мережі з'явилося відео, як у Новомосковську Дніпропетровської області пацієнт випав із задніх дверей швидкої прямо на проїжджу частину.
Водій автомобіля, що їхав позаду, встиг зманеврувати й уникнути наїзду.
У коментарях під відео водія «швидкої» звинуватили в недбалості.
За іншими даними, нетверезий хворий противився госпіталізації, а під час транспортування намагався будь-якими способами вийти з машини.
Медпрацівники намагалися його втримати, проте сили були нерівні.
Під час падіння чоловік отримав забій голови.
З метою безпеки транспортування хворого продовжили в супроводі правоохоронців.