Під Дніпром стався спалах лептоспірозу

Зараз на території колишнього кінно-спортивного комплексу та у селі Орлівщина запроваджено карантин

У Новомосковському районі Дніпропетровщини, у господарстві, що знаходиться в селі Орлівщина (територія колишнього кінно-спортивного комплексу «Орлівщина» ТОВ «Агрокомплекс») зареєстровано випадки захворювань на лептоспіроз коней. Про це повідомляє портал «Полезная газета Новомосковска».

«Від коней виділено патогенні лептоспіри L. Interrogans серогруп вratislava та іcterohaemorrhagiae, остання має основне значення в патології людини. У зв’язку з цим дане господарство рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Новомосковській райдержадміністрації оголошене неблагополучним щодо лептоспірозу та запроваджені карантинні обмеження», - йдеться в повідомленні.

Зараз на території колишнього кінно-спортивного комплексу та у селі Орлівщина здійснюється комплекс профілактичних та протиепізоотичних заходів.

«На період карантину необхідно уникати контакту з кіньми та персоналом господарства громадянина Лисак А.О. в селі Орлівщина», - повідомляє місцева влада.

Лептоспіроз є найбільш розповсюдженою природно-вогнищевою особливо небезпечною інфекційною хворобою, спільною для людей і тварин.

Природні осередки формуються дикими дрібними гризунами в заболоченій місцевості, приозерних заростях, заплавах річок. Антропургічні осередки виникають у населених пунктах і пов'язані з господарською діяльністю людини; в їх утворенні важливу роль відіграють синантропні гризуни, від яких заражаються свійські та промислові тварини.

Джерелом, а також резервуаром збудника лептоспірозу є дикі гризуни (щури, миші), свійські (свині, велика рогата худоба, собаки) і промислові (лисиці, песці) тварини, які виділяють лептоспір у довкілля з сечею, фекаліями, молоком, а також виділеннями з легенів і статевих органів.

Гризуни є постійними носіями лептоспір. У зв’язку з цим вони, а також собаки – лептоспіроносії несуть велику епідеміологічну та епізоотологічну небезпеку.

Основним носієм серогрупи icterohaemorrhagіae в Україні є сірі щури, рідко – собаки, свині.

Іктерогеморагічний лептоспіроз реєструється цілорічно через постійну присутність у житлі людини гризунів (сірих щурів, хатніх мишей), особливо в сільській місцевості.

У гризунів та комахоїдних (полівки, пацюки, миші, землерийки, їжаки), інфекція протікає безсимптомно, а лептоспіри виділяються з сечею тривалий час. Велика і дрібна рогата худоба, щури, собаки, свині також можуть переносити лептоспіроз без будь-яких клінічних проявів. Хвора людина не становить небезпеки щодо зараження інших людей. Пряма передача інфекції від людини можлива лише в разі вродженої інфекції та вигодовуванні дитини грудним молоком.

Механізм передачі збудника – аліментарний або контактний. Зараження відбувається під час вживання контамінованої води і харчів, купання, риболовлі, догляду за хворими тваринами, укусу гризуна.

Інкубаційний період триває від 1 до 20 діб, частіше – 7-14.

До групи професійного ризику інфікування належать тваринники, меліоратори, працівники м'ясокомбінатів, робітники очисних споруд каналізації, мисливці, рибалки, шахтарі.

Тяжкість перебігу (до 70% серед госпіталізованих хворих) і висока летальність від лептоспірозу (до 20%) обумовлює необхідність збереження достатньої настороги щодо даної інфекції.

За даними ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» та Центру громадського здоров'я МОЗУ в 2020 році на лептоспіроз в Дніпропетровській області захворіло 5 людей (в 2019 – 11 людей), по Україні захворіло 120 людей (в 2019 – 295 людей).

Профілактика лептоспірозу базується на комплексі медико-санітарних та ветеринарно-санітарних заходів.

Величезне значення мають захист житла, продуктових складів та інших об’єктів від проникнення в них гризунів, захист водоймищ від можливих забруднень гризунами, сільськогосподарськими тваринами, знищення щурів і мишей.

Купатися необхідно в спеціально відведених місцях. Зараження лептоспірозом частіше відбувається в закритих стоячих водоймищах, особливо мілководних, де багато рослинності. Слід пам’ятати, що ризик зараження зростає під час купання при наявності на тілі подряпин, ран та ковтанні води під час купання.

Бажано відмовитись від прогулянок босоніж у заболочених місцях.

На польових роботах, риболовлі, полюванні, догляді за хворою худобою необхідно обов’язково дотримуватися правил особистої гігієни – вдягати гумові чоботи, рукавички.

Забороняється вживати в їжу м’ясо і молоко хворих на лептоспіроз тварин, сиру воду з відкритих водойм.