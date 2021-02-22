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    В Україні виявили ще понад три тисячі нових хворих на Covid-19

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    Від початку пандемії в Україні виявили 1 307 662 випадків коронавірусного захворювання - В Україні виявили ще понад три тисячі нових хворих на Covid-19
    Від початку пандемії в Україні виявили 1 307 662 випадків коронавірусного захворювання
    Фото: Уніан

    За даними МОЗ вчора одужали 1353 людини

    В Україні за минулу добу, 21 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 3 206 людей. Також 1 353 пацієнтів одужали, а 53 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1443 людей

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку пандемії в нас виявили 1 307 662 випадків коронавірусного захворювання. Із них 1 147 426 пацієнтів одужали, а 25 156 – померли від ускладнень Covid-19.

    Здійснено тестувань за добу – 20 183 (зокрема методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205).

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 169 випадків;
    • Вінницька область – 328 випадків;
    • Волинська область – 75 випадків;
    • Дніпропетровська область – 126 випадків;
    • Донецька область – 12 випадків;
    • Житомирська область – 285 випадків;
    • Закарпатська область – 233 випадки;
    • Запорізька область – 50 випадків;
    • Івано-Франківська область – 515 випадків;
    • Київська область – 166 випадків;
    • Кіровоградська область – 5 випадків;
    • Луганська область – 12 випадків;
    • Львівська область – 279 випадків;
    • Миколаївська область – 123 випадки;
    • Одеська область – 124 випадки;
    • Полтавська область – 75 випадків;
    • Рівненська область – 36 випадків;
    • Сумська область – 60 випадків;
    • Тернопільська область – 129 випадків;
    • Харківська область – 50 випадків;
    • Херсонська область – 24 випадки;
    • Хмельницька область – 6 випадків;
    • Черкаська область – 38 випадків;
    • Чернівецька область – 259 випадків;
    • Чернігівська область – 27 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як відомо, сьогодні Івано-Франківськ вводить жорсткий карантин: названо вимоги до мешканців.

    Як повідомлялося раніше, на Прикарпатті через зростання захворюваності на Covid-19 розгортають карантинні блокпости і запроваджують особливий режим в’їзду та виїзду з області. Стан здоров’я подорожуючих піддаватимуть моніторингу і, в разі потреби, доправлятимуть у медзаклади.

    Із 22 по 28 лютого на території гірськолижного курорту «Буковель» закриють заклади громадського харчування.

    Також на території Івано-Франківської області розгорнуто перший в Україні мобільний Covid-госпіталь.

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    Теги: медицина Максим Степанов хвороби карантин коронавірус
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