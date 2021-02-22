В Україні виявили ще понад три тисячі нових хворих на Covid-19

Від початку пандемії в Україні виявили 1 307 662 випадків коронавірусного захворювання

За даними МОЗ вчора одужали 1353 людини

В Україні за минулу добу, 21 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 3 206 людей. Також 1 353 пацієнтів одужали, а 53 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1443 людей

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку пандемії в нас виявили 1 307 662 випадків коронавірусного захворювання. Із них 1 147 426 пацієнтів одужали, а 25 156 – померли від ускладнень Covid-19.

Здійснено тестувань за добу – 20 183 (зокрема методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 169 випадків;

Вінницька область – 328 випадків;

Волинська область – 75 випадків;

Дніпропетровська область – 126 випадків;

Донецька область – 12 випадків;

Житомирська область – 285 випадків;

Закарпатська область – 233 випадки;

Запорізька область – 50 випадків;

Івано-Франківська область – 515 випадків;

Київська область – 166 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 12 випадків;

Львівська область – 279 випадків;

Миколаївська область – 123 випадки;

Одеська область – 124 випадки;

Полтавська область – 75 випадків;

Рівненська область – 36 випадків;

Сумська область – 60 випадків;

Тернопільська область – 129 випадків;

Харківська область – 50 випадків;

Херсонська область – 24 випадки;

Хмельницька область – 6 випадків;

Черкаська область – 38 випадків;

Чернівецька область – 259 випадків;

Чернігівська область – 27 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як відомо, сьогодні Івано-Франківськ вводить жорсткий карантин: названо вимоги до мешканців.

Як повідомлялося раніше, на Прикарпатті через зростання захворюваності на Covid-19 розгортають карантинні блокпости і запроваджують особливий режим в’їзду та виїзду з області. Стан здоров’я подорожуючих піддаватимуть моніторингу і, в разі потреби, доправлятимуть у медзаклади.

Із 22 по 28 лютого на території гірськолижного курорту «Буковель» закриють заклади громадського харчування.

Також на території Івано-Франківської області розгорнуто перший в Україні мобільний Covid-госпіталь.