В Україні виявили ще понад три тисячі нових хворих на Covid-19
За даними МОЗ вчора одужали 1353 людини
В Україні за минулу добу, 21 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 3 206 людей. Також 1 353 пацієнтів одужали, а 53 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1443 людей
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Від початку пандемії в нас виявили 1 307 662 випадків коронавірусного захворювання. Із них 1 147 426 пацієнтів одужали, а 25 156 – померли від ускладнень Covid-19.
Здійснено тестувань за добу – 20 183 (зокрема методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 169 випадків;
- Вінницька область – 328 випадків;
- Волинська область – 75 випадків;
- Дніпропетровська область – 126 випадків;
- Донецька область – 12 випадків;
- Житомирська область – 285 випадків;
- Закарпатська область – 233 випадки;
- Запорізька область – 50 випадків;
- Івано-Франківська область – 515 випадків;
- Київська область – 166 випадків;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 12 випадків;
- Львівська область – 279 випадків;
- Миколаївська область – 123 випадки;
- Одеська область – 124 випадки;
- Полтавська область – 75 випадків;
- Рівненська область – 36 випадків;
- Сумська область – 60 випадків;
- Тернопільська область – 129 випадків;
- Харківська область – 50 випадків;
- Херсонська область – 24 випадки;
- Хмельницька область – 6 випадків;
- Черкаська область – 38 випадків;
- Чернівецька область – 259 випадків;
- Чернігівська область – 27 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як відомо, сьогодні Івано-Франківськ вводить жорсткий карантин: названо вимоги до мешканців.
Як повідомлялося раніше, на Прикарпатті через зростання захворюваності на Covid-19 розгортають карантинні блокпости і запроваджують особливий режим в’їзду та виїзду з області. Стан здоров’я подорожуючих піддаватимуть моніторингу і, в разі потреби, доправлятимуть у медзаклади.
Із 22 по 28 лютого на території гірськолижного курорту «Буковель» закриють заклади громадського харчування.
Також на території Івано-Франківської області розгорнуто перший в Україні мобільний Covid-госпіталь.
Читайте також: