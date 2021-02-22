На Прикарпатті запрацювали карантинні блокпости (фото)
На території області працюватимуть 16 карантинних пунктів, з яких п'ять – у цілодобовому режимі
З 22 лютого в області запроваджують червону зону. Жорсткі обмеження діятимуть щонайменше тиждень - до 28 лютого.
Тут ситуація найгірша в країні — кількість хворих за місяць збільшилася вчетверо. Пацієнтів вже розвозять по інших областях.
Як відомо, сьогодні Івано-Франківськ вводить жорсткий карантин: названо вимоги до мешканців.
Крім того із 22 по 28 лютого на території гірськолижного курорту «Буковель» закриють заклади громадського харчування.
Також на території Івано-Франківської області розгорнуто перший в Україні мобільний Covid-госпіталь.
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