  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Прикарпатті запрацювали карантинні блокпости (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <span>Карантинні блокпости в Івано-Франківській області працюватимуть щонайменше тиждень&nbsp;</span> - На Прикарпатті запрацювали карантинні блокпости (фото)
    Карантинні блокпости в Івано-Франківській області працюватимуть щонайменше тиждень 
    Фото: Нацполіція

    На території області працюватимуть 16 карантинних пунктів, з яких п'ять – у цілодобовому режимі

    В Івано-Франківській області через спалах Covid-19 почали роботу 16 карантинних КПП, на яких чергують поліцейські, медики, рятувальники і військові. Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції Івано-Франківської області.
    «Поліцейські разом з медиками, рятувальниками і військовослужбовцями Національної гвардії несуть службу на контрольно-пропускних пунктах області для запобігання поширенню коронавірусної інфекції, - йдеться в повідомленні.
    У разі виявлення ознак захворювання людей направлятимуть до медичних установ. Також, правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху.

    З 22 лютого в області запроваджують червону зону. Жорсткі обмеження діятимуть щонайменше тиждень - до 28 лютого.

    Тут ситуація найгірша в країні — кількість хворих за місяць збільшилася вчетверо. Пацієнтів вже розвозять по інших областях.

    Як відомо, сьогодні Івано-Франківськ вводить жорсткий карантин: названо вимоги до мешканців.

    Крім того із 22 по 28 лютого на території гірськолижного курорту «Буковель» закриють заклади громадського харчування.

    Також на території Івано-Франківської області розгорнуто перший в Україні мобільний Covid-госпіталь.

    Читайте також:

    Теги: КПВВ Івано-Франківщина військові рятувальники поліція карантин Буковель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies