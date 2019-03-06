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    Під Дніпром загасили велику пожежу на заводі пластмасових виробів

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    <span>У Дніпрі 6 березня сталась пожежа на заводі&nbsp;</span> - Під Дніпром загасили велику пожежу на заводі пластмасових виробів
    У Дніпрі 6 березня сталась пожежа на заводі 
    Фото: dsns.gov.ua

    Гасіння тривало більше 9 годин

    Рятувальники ліквідували пожежу під Дніпром на території заводу будівельних кріплень в селі Кам'янка. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Як зазначається, пожежу на площі 3 тис. м.кв було локалізовано о 14:27. Загасити вогонь рятувальникам вдалося о 17:48. 

    Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння було залучено 69 чоловік особового складу та 16 од. техніки ДСНС.

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    Під Дніпром загасили велику пожежу на заводі пластмасових виробів
    Під Дніпром загасили велику пожежу на заводі пластмасових виробів
    Під Дніпром загасили велику пожежу на заводі пластмасових виробів
    Під Дніпром загасили велику пожежу на заводі пластмасових виробів
    Під Дніпром загасили велику пожежу на заводі пластмасових виробів
    Під Дніпром загасили велику пожежу на заводі пластмасових виробів

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    Нагадаємо, 6 березня о 08:35 у с. Кам’янка Дніпровського району по вул. Маяковського, 74 на території заводу будівельних кріплень в будівлі ангару виникла пожежа. У ДСНС заявили, що складність гасіння полягає у великому горючому навантаженні в ангарах, а саме: пластикова сировина, обладнання та готова пластикова продукція.

    Напередодні на Львівщині пожежа на складі знищила 500 тонн насіння. До гасіння пожежі залучалося 58 чоловік та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 53 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.

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