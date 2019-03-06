Під Дніпром загасили велику пожежу на заводі пластмасових виробів



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У Дніпрі 6 березня сталась пожежа на заводі Фото: dsns.gov.ua

Гасіння тривало більше 9 годин

Рятувальники ліквідували пожежу під Дніпром на території заводу будівельних кріплень в селі Кам'янка. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, пожежу на площі 3 тис. м.кв було локалізовано о 14:27. Загасити вогонь рятувальникам вдалося о 17:48.

Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння було залучено 69 чоловік особового складу та 16 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо, 6 березня о 08:35 у с. Кам’янка Дніпровського району по вул. Маяковського, 74 на території заводу будівельних кріплень в будівлі ангару виникла пожежа. У ДСНС заявили, що складність гасіння полягає у великому горючому навантаженні в ангарах, а саме: пластикова сировина, обладнання та готова пластикова продукція.

Напередодні на Львівщині пожежа на складі знищила 500 тонн насіння. До гасіння пожежі залучалося 58 чоловік та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 53 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.