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    Під Харковом розбилася Tesla. Постраждало шестеро осіб

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    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження - Під Харковом розбилася Tesla. Постраждало шестеро осіб
    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження
    Фото: Національна поліція

    Водіїв та пасажирів із травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні

    У п'ятницю, 19 березня, правоохоронці отримали інформацію про аварію на трасі «Харків-Вовчанськ» поблизу села Шестакове. Згодом виявилося, що зіштовхнулися автомобілі Tesla під керуванням 58-річного водія та Nissan X-Trail під керуванням 37-річного чоловіка. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

    Внаслідок ДТП постраждали шестеро осіб. Травми отримали водій і 36-річний пасажир «Tesla» – мешканці Харкова, а також водій і пасажири «Nissan X-Trail» – 36-річна дружина і 6-річна донька водія, а також 43-річний чоловік.

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    Під Харковом розбилася Tesla. Постраждало шестеро осіб
    Під Харковом розбилася Tesla. Постраждало шестеро осіб
    Фото: Національна поліція

    Водіїв та пасажирів із травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні.

    Інформацію про подію зареєстрували в Єдиному обліку територіального відділу поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, а всі обставини аварії встановлюються.

    У ніч на четвер, 18 березня, на Житомирській трасі, поблизу із поворотом на Чайку, сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком.

    Водій вантажівки зупинився на червоний сигнал світлофора та отримав потужний удар у задню частину від автомобіля Volvo. Від отриманих травм водій Volvo помер ще до приїзду екстрених служб. Двоє пасажирів Volvo живі, травми не отримали. За попередньою інформацією, водій легковика заснув за кермом.

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    Теги: Харків ДТП водій Харківщина Tesla чоловік дружина
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