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    Смертельна ДТП на Хмельниччині: зіткнулись і загорілись КамАЗ і Audi (відео)

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    У результаті зіткнення сталося загоряння автомобілів - Смертельна ДТП на Хмельниччині: зіткнулись і загорілись КамАЗ і Audi (відео)
    У результаті зіткнення сталося загоряння автомобілів
    Фото: Нацполіція

    У результаті ДТП загинули дві людини

    У четвер, 18 березня, близько 17:00 на автодорозі Стрий - Кіровоград - Знам’янка між селами Поляни та Копачівка Волочиського району Хмельницької області сталася дорожньо-транспортна пригода із фатальними наслідками.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області.

    На трасі зіткнулися військовий КамАЗ під керуванням 39-річного жителя Львова та легковий автомобіль Audi. У результаті зіткнення сталося загоряння автомобілів.

    Загинули дві особи з автомобіля Audi.

    Водій та пасажир вантажівки травм не отримали і до лікарні не доставлялися.

    Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

    Теги: Національна поліція України Хмельниччина ДТП вантажівки смерть водій автомобіль
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