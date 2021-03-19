Смертельна ДТП на Хмельниччині: зіткнулись і загорілись КамАЗ і Audi (відео)
У результаті ДТП загинули дві людини
У четвер, 18 березня, близько 17:00 на автодорозі Стрий - Кіровоград - Знам’янка між селами Поляни та Копачівка Волочиського району Хмельницької області сталася дорожньо-транспортна пригода із фатальними наслідками.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області.
На трасі зіткнулися військовий КамАЗ під керуванням 39-річного жителя Львова та легковий автомобіль Audi. У результаті зіткнення сталося загоряння автомобілів.
Загинули дві особи з автомобіля Audi.
Водій та пасажир вантажівки травм не отримали і до лікарні не доставлялися.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП.