Нові штрафи для водіїв: ТОП-5 порушень, які обійдуться найдорожче

В Україні зросли штрафи за порушення правил дорожнього руху

За що можна отримати найбільший штраф за кермом, після прийняття нових штрафів у 2021 році

17 березня 2021 року набрав чинності закон, що посилює відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху. Документ підвищує мінімальний штраф до 510 гривень. Найлегше покарання передбачено за:

непристебнутий пасок;

відсутність шолома в мотоцикліста;

неосвітлений номерний знак;

розмову по телефону за кермом без гарнітури;

порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

Але деякі порушення передбачають набагато суворіше покарання. «Главком.Техно» вибрав п’ять порушень, за які доведеться заплатити найбільше.

Звертаємо вашу увагу на те, що ми не враховували порушення, які передбачають не адміністративну, а кримінальну відповідальність. Наприклад, за деякі ДТП з потерпілими штрафом відбутися не вийде. Доведеться посидіти, подумати.

Найбільші штрафи для водіїв за порушення ПДР

Перше місце – керування автомобілем в нетверезому стані. За новими правилами, якщо порушника спіймали:

вперше – штраф 17 тисяч гривень та позбавлення водійського посвідчення на рік;

вдруге протягом року – штраф 34 тисячі гривень та позбавлення водійського посвідчення на три роки, також можливе вилучення автомобіля та арешт на 10 діб;

втретє – штраф 51 тисяча гривень та позбавлення водійського посвідчення на 10 років з конфіскацією автомобіля.

Друге місце – керування автомобілем особою, яка позбавлена прав:

вперше – 20,4 тисячі гривень;

вдруге – 40,8 тисяч гривень (+ позбавлення прав керування на 5-7 років).

Третє місце – вживання алкоголю після ДТП або після зупинення поліцією. Штраф – 34 тисячі гривень.

Четверте місце – 3,4 тисячі гривень – розділили відразу три порушення:

керування автомобілем без прав;

втеча з місця аварії.

перевищення швидкості у населених пунктах більше ніж на 50 км/г.

П’яте місце – створення аварійної ситуації. Штраф – 1,45 тисячі гривень.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»