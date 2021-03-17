  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    ДТП на Одещині: зіткнулися два автомобілі та пасажирський автобус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водій автомобіля Renault, виконуючи обгін, не впевнився у безпеці маневру, унаслідок чого скоїв зіткнення з рейсовим автобусом та автомобілем Toyota - ДТП на Одещині: зіткнулися два автомобілі та пасажирський автобус
    Водій автомобіля Renault, виконуючи обгін, не впевнився у безпеці маневру, унаслідок чого скоїв зіткнення з рейсовим автобусом та автомобілем Toyota
    фото: Патрульна поліція

    Травми дістали водій і два пасажири рейсового автобуса

    Сьогодні в Одеській області через зіткнення двох автомобілів і пасажирського автобуса постраждали троє людей.

    Про це повідомили у пресслужбі Управління патрульної поліції в Одеській області, аварія сталася на автодорозі Одеса-Мелітополь.

    «Вдень на 44-му кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь сталося зіткнення двох легкових автомобілів і автобуса. За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault, виконуючи обгін, не впевнився у безпеці маневру, унаслідок чого скоїв зіткнення з рейсовим автобусом та автомобілем Toyota», – йдеться у повідомленні.

    Травми дістали водій і два пасажири рейсового автобуса. На місці події працював слідчий.

    У соціальних мережах очевидці повідомляють, що в аварію потрапив автобус, що слідував за маршрутом Одеса-Миколаїв.

    Нагадаємо, з'явились нові подробиці смертельної ДТП на Одещині, внаслідок якої загинуло двоє людей. Померлими виявились двоє неповнолітніх пасажирки, віком 17 років.

    Аварія трапилася в Одеській області, у місті Балта. Легковий автомобіль зіштовхнувся з вантажівкою. Унаслідок зіткнення двоє людей загинули, ще двоє травмувалися. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.

    Теги: ДТП Одещина аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies