ДТП на Одещині: зіткнулися два автомобілі та пасажирський автобус

Водій автомобіля Renault, виконуючи обгін, не впевнився у безпеці маневру, унаслідок чого скоїв зіткнення з рейсовим автобусом та автомобілем Toyota

Травми дістали водій і два пасажири рейсового автобуса

Сьогодні в Одеській області через зіткнення двох автомобілів і пасажирського автобуса постраждали троє людей.

Про це повідомили у пресслужбі Управління патрульної поліції в Одеській області, аварія сталася на автодорозі Одеса-Мелітополь.

«Вдень на 44-му кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь сталося зіткнення двох легкових автомобілів і автобуса. За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault, виконуючи обгін, не впевнився у безпеці маневру, унаслідок чого скоїв зіткнення з рейсовим автобусом та автомобілем Toyota», – йдеться у повідомленні.

Травми дістали водій і два пасажири рейсового автобуса. На місці події працював слідчий.

У соціальних мережах очевидці повідомляють, що в аварію потрапив автобус, що слідував за маршрутом Одеса-Миколаїв.

Нагадаємо, з'явились нові подробиці смертельної ДТП на Одещині, внаслідок якої загинуло двоє людей. Померлими виявились двоє неповнолітніх пасажирки, віком 17 років.

Аварія трапилася в Одеській області, у місті Балта. Легковий автомобіль зіштовхнувся з вантажівкою. Унаслідок зіткнення двоє людей загинули, ще двоє травмувалися. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.