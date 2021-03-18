Смертельна ДТП під Києвом: водій заснув і врізався у фуру (фото)

Від отриманих травм водій Volvo помер до приїзду лікарів

У ніч на четвер, 18 березня, на Житомирській трасі, поблизу із поворотом на Чайку, сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Водій вантажівки зупинився на червоний сигнал світлофора та отримав потужний удар у задню частину від автомобіля Volvo.

Від отриманих травм водій Volvo помер ще до приїзду екстрених служб. Двоє пасажирів Volvo живі, травми не отримали.

За попередньою інформацією, водій легковика заснув за кермом.

На місці працювала бригада швидкої допомоги, поліція, рятувальники