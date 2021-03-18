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    Смертельна ДТП під Києвом: водій заснув і врізався у фуру (фото)

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    Автомобіль&nbsp;Volvo врізався у задню частини вантажівки - Смертельна ДТП під Києвом: водій заснув і врізався у фуру (фото)
    Автомобіль Volvo врізався у задню частини вантажівки
    Фото: Київ оперативний

    Від отриманих травм водій Volvo помер до приїзду лікарів

    У ніч на четвер, 18 березня, на Житомирській трасі, поблизу із поворотом на Чайку, сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Водій вантажівки зупинився на червоний сигнал світлофора та отримав потужний удар у задню частину від автомобіля Volvo.

    Від отриманих травм водій Volvo помер ще до приїзду екстрених служб. Двоє пасажирів Volvo живі, травми не отримали.

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    Смертельна ДТП під Києвом: водій заснув і врізався у фуру (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: водій заснув і врізався у фуру (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: водій заснув і врізався у фуру (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: водій заснув і врізався у фуру (фото)

    За попередньою інформацією, водій легковика заснув за кермом.

    На місці працювала бригада швидкої допомоги, поліція, рятувальники

    Теги: трагедія ДТП Київ вантажівки смерть водій автомобіль рятувальники поліція
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