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    Під Миколаєвом підлітка вдарило струмом, коли він робив селфі на 30-метровій електроопорі (фото, відео)

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    Під Миколаєвом підлітка вдарило струмом, коли він робив селфі на 30-метровій електроопорі (фото, відео)
    Фото: mk.dsns.gov.ua

    16-річний хлопець зачепив дроти і отримав удар струмом, лікарі оцінили його стан як критичний

    Підлітка ушпиталено через удар струмом під час спроби зробити селфі на опорі високовольтної лінії електропередач (ЛЕП) в селі Панкратове Миколаївській області. Про це повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

    Повідомляється, що підлітки віком 16 і 14 років полізли на 30-метрову електроопору заради ефектних знімків.

    В результаті 16-річний підліток зачепив дроти, отримав удар струмом і впав.

    Його ушпиталено, в лікарні його стан оцінили як критичний.

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    Під Миколаєвом підлітка вдарило струмом, коли він робив селфі на 30-метровій електроопорі (фото, відео)
    Під Миколаєвом підлітка вдарило струмом, коли він робив селфі на 30-метровій електроопорі (фото, відео)
    Під Миколаєвом підлітка вдарило струмом, коли він робив селфі на 30-метровій електроопорі (фото, відео)
    Під Миколаєвом підлітка вдарило струмом, коли він робив селфі на 30-метровій електроопорі (фото, відео)
    Фото: mk.dsns.gov.ua

    Зазначимо, що за чотири роки понад 200 осіб у світі померли через селфі.

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