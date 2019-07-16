Нехай весь світ зачекає. Через Зеленського зірвали проведення легкоатлетичного чемпіонату

Володимир Зеленський поговорить зі спортсменами як художник з художником Офіційний сайт Володимира Олександровича Зеленського

Атлети мали намір влаштувати акцію протесту

Сьогодні, 16 липня, о 10:30 на олімпійській базі в Конча-Заспі під Києвом трапиться страшенно важлива для українського спорту подія: до спортсменів вперше за час своєї каденції завітають пан президент. Щоб спортсмени були виключно провідними, калібру призерів ІІ Європейських ігор, їх запускатимуть на територію за годину до початку заходу, згідно зі складеними наперед списками, по паспортах.

Від журналістів сам факт зустрічі тримається в таємниці. Проте найвищою ступінню відкритості «Слуги народу» є навіть не це. Виявляється, сьогодні вранці тренувальне поле в Конча-Заспі мало прийняти чемпіонат Києва з метання молота. Змагання мають відкритий статус, бо в них беруть участь представники Молдови. Проте зачекати змушені будуть як місцеві атлети, так й іноземці. Причина проста: в згаданому вище списку їх немає.

І байдуже, що молотобійці мали зібратися на тренувальній базі не для того, щоб почути з вуст преЗЕдента якусь неземну мудрість. Більше того, їх навіть не селфі із зіркою «95-го кварталу» цікавило. Люди хотіли позмагатися.

Однак напередодні організаторам чемпіонату зателефонували з Міністерства молоді і спорту і сказали: «Хлопці, ваші змагання зачекають». Зателефонували за розпорядженням міністра Ігоря Жданова, який саме вчора сповістив у себе в «Фейсбуку»: «Підписав подання президенту України на представлення переможців та призерів II Європейських ігор до державних нагород».

Іншими словами, очікується важлива процедура. Важлива настільки, що стороннім очам на неї дивитися не варто. Навіть якщо ці очі на такий перегляд не претендують.

Президент Федерації легкої атлетики Києва Віктор Грінюк сказав «Главкому», що такої принциповості, пов’язаної з приїздом президента, збагнути не може: «Люди готувалися на певну годину. Чому ми повинні їх збивати спантелику? Не збагну, чим наш чемпіонат завадить особисто панові Зеленському. Коли мені вперше сказали про його приїзд, навіть зрадів. Хотів показати змагання з метання молота. Натомість нам сказали, мовляв, які змагання, якщо у ці хвилини вас на базі не повинно бути взагалі? І то за умови, що стадіон, де метають молот, знаходиться у самому хвості олімпійської бази, м’яко кажучи, далеченько від того місця, де буде спілкуватися зі спортсменами пан Зеленський. У цьому після нашого звернення відповідальних осіб намагався переконати й президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул. Втім, не слухали ні нас, ні його. Принциповістю відзначився зокрема й міністр Жданов. Зрозумівши, що ні до чого домовитися не вдається, ми вже хотіли на в’їзді на базу організувати пікет – зробити розтяжку «Зєля, дай провести змагання!» Втім, у підсумку нам не залишалося нічого іншого, як погодитися на проведення чемпіонату в пізніший час, теж сьогодні».

Іван Вербицький, «Главком»