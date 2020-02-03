Під мудрим керівництвом митрополита Епіфанія Помісна церква зміцнилася і користується повагою у світовому православ’ї, – Порошенко



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Петро Порошенко зазначив, що дивовижним чином день інтронізації збігається із днем народження Митрополита Епіфанія Фото: eurosolidarity.org

Петро Порошенко привітав митрополита Київського та всієї України Епіфанія з першою річницею інтронізації та днем народження

П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко привітав Митрополита Київського та всієї України Епіфанія з першою річницею інтронізації та днем народження. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

«Сьогодні у нас у всіх велике свято. Свято, коли держава має міцний фундамент нашої церкви. Свято, коли країна має духовних лідерів. Лідерів, які ведуть країну за собою, які сіють віру в Господа нашого Ісуса Христа. Сіють віру в справедливість, сіють віру в Україну», – сказав Петро Порошенко.

П’ятий президент України додав: «Ми говорили з Його Блаженством, що цей рік був дуже непростий. Але в цей рік сотні парафій приєдналися до нашої церкви».

Петро Порошенко зазначив, що за цей дуже непростий рік православні церкви світу визнали автокефальну Православні Церкву України. «І це точно без волі Божої не відбулося б», – сказав він.

«Пройшов всього лиш рік, але аж рік. За цей рік відбулося стільки багато подій. Дуже багато людей розраховували, що за цей рік наша церква не пройде цих випробувань. Але хочу наголосити, що під дуже мудрим керівництвом Його Блаженства церква зміцнилася, твердо стала на ноги. І сьогодні користується абсолютно заслуженою повагою в усьому світовому православ’ї», – підкреслив п’ятий Президент України.

«Справді пройшло небагато часу. Тому що Церква живе за іншими категоріями. Тому перший рік – це небагато часу, але цей рік був дуже відповідальний. Тому що, зберігши єдність, ми зараз маємо спільне майбутнє. Ми маємо визнання з боку інших православних церков. Ми бачимо, що український народ підтримує нашу вже визнану Помісну Православну Українську Церкву», – наголосив митрополит Епіфаній. Він зазначив, що за останніми опитуваннями майже 40 відсотків українців називають себе вірянами ПЦУ.

«Я вдячний вам, тому що саме завдяки вашому героїчному подвигу Україна свого часу отримала історичний документ Томос. Тому потрібно і надалі багато трудитись, для того щоб наша церква надалі утверджувалась, зростала, і всі православні українці, об’єднавшись, творили наше спільне майбутнє», – звернувся митрополит Епіфаній до Петра Порошенка.

П’ятий президент України також зазначив, що дивовижним чином день інтронізації збігається із днем народження Його Блаженства. Він привітав Митрополита Епіфанія та подякував за ту велику роботу і любов, яку він має до України і до нашої церкви та побажав предстоятелю ПЦУ здоров’я, мудрості, щастя.