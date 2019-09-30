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    Підбігла і потягнула за ногу: білка «попросила» жінку врятувати її поранене дитинча

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    Підбігла і потягнула за ногу: білка «попросила» жінку врятувати її поранене дитинча
    Ілюстративне фото

    Жінка пішла за звіром і знайшла білченя, у котрого була пошкоджена лапка

    В американському місті Пуласкі, що в штаті Вірджинія, білка привела жінку до свого пораненого дитинчати, аби його врятувати. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Independent.

    Так, 20 вересня у парку Ківаніс білка підбігла до жінки на ім'я Тіа Пауелл і потягнула її за ногу. Жінка пішла за звіром і знайшла білченя, у котрого була пошкоджена лапка.

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    Крім того, поруч із житлом білок Пауелл помітила кота, який причаївся і в будь-який момент міг на них напасти.

    Жінка зателефонувала подрузі та до поліцейського відділку. Поліцейські, які прибули на місце, обробили білченяті лапку й допомогли звіряткам піднятися на дерево.

    «Варто подякувати Тіа та її подрузі Жасмін! Якби Тіа не дослухалися інстинкту, все могло закінчитися зовсім по-іншому», - наголосили представники поліції Пуласкі.

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