Підбігла і потягнула за ногу: білка «попросила» жінку врятувати її поранене дитинча



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Ілюстративне фото

Жінка пішла за звіром і знайшла білченя, у котрого була пошкоджена лапка

В американському місті Пуласкі, що в штаті Вірджинія, білка привела жінку до свого пораненого дитинчати, аби його врятувати. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Independent.

Так, 20 вересня у парку Ківаніс білка підбігла до жінки на ім'я Тіа Пауелл і потягнула її за ногу. Жінка пішла за звіром і знайшла білченя, у котрого була пошкоджена лапка.

Крім того, поруч із житлом білок Пауелл помітила кота, який причаївся і в будь-який момент міг на них напасти.

Жінка зателефонувала подрузі та до поліцейського відділку. Поліцейські, які прибули на місце, обробили білченяті лапку й допомогли звіряткам піднятися на дерево.

«Варто подякувати Тіа та її подрузі Жасмін! Якби Тіа не дослухалися інстинкту, все могло закінчитися зовсім по-іншому», - наголосили представники поліції Пуласкі.