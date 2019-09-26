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    У Вінниці домашніх котів і собак безплатно вакцинуватимуть від сказу

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    У Вінниці домашніх котів і собак безплатно вакцинуватимуть від сказу

    Захистить свого улюбленця від хвороби

    У клініці вінницького притулку для собак у п’ятницю, 27 вересня, проводитимуть безплатну вакцинацію домашніх котів і собак від сказу.   

    Повідомляється, що для того, аби зробити щеплення своєму улюбленцю необхідно попередньо зареєструватись за телефоном: (094) 860-24-12 або (0432) 50-24-12. Кількість вакцин обмежена. Адреса притулку: м. Вінниця, вул. Гонти 26 Е.

    Акція проводиться за підтримки ТОВ «Чотири лапи Україна», представника міжнародного благодійного фонду в Україні FOUR PAWS International

    Джерело: vinnitsaok.com.ua

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