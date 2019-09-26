У Вінниці домашніх котів і собак безплатно вакцинуватимуть від сказу
Захистить свого улюбленця від хвороби
У клініці вінницького притулку для собак у п’ятницю, 27 вересня, проводитимуть безплатну вакцинацію домашніх котів і собак від сказу.
Повідомляється, що для того, аби зробити щеплення своєму улюбленцю необхідно попередньо зареєструватись за телефоном: (094) 860-24-12 або (0432) 50-24-12. Кількість вакцин обмежена. Адреса притулку: м. Вінниця, вул. Гонти 26 Е.
Акція проводиться за підтримки ТОВ «Чотири лапи Україна», представника міжнародного благодійного фонду в Україні FOUR PAWS International
Джерело: vinnitsaok.com.ua