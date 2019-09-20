Чорнобильську зону окупували борсуки



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Борсуки – надзвичайно обережні тварини, яких вкрай рідко можна побачити вдень Фото В.Н. Лукашевича та Станіслава Гуменюка

Борсуки будують свої нори на глибині до чотирьох метрів від поверхні землі

У Чорнобильській зоні борсуки будують собі житло прямісінько у покинутих хатах.

Про це йдеться на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

Зокрема, під час останньої експедиції фахівців вразили купи виритого піску навколо ганку однієї з покинутих хат, то була робота борсуків.

Зазирнувши всередину приміщення, екологи побачили, що пів хати заповнено кучугурами піску, що борсуки винесли з-під підлоги та фундаменту, будуючи свої нори.

Найбільш складною за архітектурою є підземний лабіринт головної нори, яка розміщується на глибині до чотирьох метрів від поверхні землі. Борсуки вибудовують розгалужені підземні коридори, довжина яких може сягати кількасот метрів. Ці тунелі ведуть до гніздових камер для їжі, відпочинку та вигодовування потомства. Таких камер може бути кілька десятків. А кількість входів-виходів - до сотні (зазвичай 8-15).

Найближчий вихід від гніздової камери знаходиться на відстані близько 8 метрів. Всі ці лабіринти з тунелів, камер та входів можуть мати два і навіть три яруси. Додаткові нори є більш простими: один-три входи-виходи й кілька кімнат.

Борсуки – надзвичайно обережні тварини, яких вкрай рідко можна побачити вдень. Більшість часу свого життя вони проводять під землею. Лише надвечір та вночі виходять на полювання зі своїх підземних домівок.

Нагадаємо, цього року Чорнобильську зонву відвідали вже 70 тисяч туристів.