Підлеглий Луценка заперечив завершення розслідування розстрілів на Майдані



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Рішення про завершення слідства приймає прокурор у провадженні

Горбатюк спростував слова генерального прокурора

Керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заперечив заяву генерального прокурора Юрія Луценка про завершення досудового слідства щодо винних у розстрілах на Майдані. Про це повідомляє «Громадське».

«Слідство не завершене», — вказав Горбатюк.

Він також додав, що рішення про завершення слідства приймає прокурор у провадженні, а не генеральний прокурор.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура завершила досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Водночас адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечила завершення розслідування.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України завершила експертизу у справі про злочини на Євромайдані.

До слова, у Раді зареєстрували законопроект про заборону пропаганди «Беркуту».

Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.