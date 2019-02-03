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    Підлеглий Луценка заперечив завершення розслідування розстрілів на Майдані

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    Рішення про завершення слідства приймає прокурор у провадженні - Підлеглий Луценка заперечив завершення розслідування розстрілів на Майдані
    Рішення про завершення слідства приймає прокурор у провадженні

    Горбатюк спростував слова генерального прокурора

    Керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заперечив заяву генерального прокурора Юрія Луценка про завершення досудового слідства щодо винних у розстрілах на Майдані. Про це повідомляє «Громадське».

    «Слідство не завершене», — вказав Горбатюк.

    Він також додав, що рішення про завершення слідства приймає прокурор у провадженні, а не генеральний прокурор.

    Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура завершила досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Водночас адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечила завершення розслідування.

    Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України завершила експертизу у справі про злочини на Євромайдані.

    До слова, у Раді зареєстрували законопроект про заборону пропаганди «Беркуту».

    Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.

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