Прокуратура завершила розслідування розстрілів на Майдані



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Прокуратура завершила розслідування розстрілів на Майдані Фото: Getty Images

Прокуратура готова передати справу до суду

Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство щодо винних у загибелі людей на Майдані і готова передати справу до суду.

Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив генпрокурор Юрій Луценко.

«Ми завершили досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Ми маємо всі докази для передачі в суд, у тому числі, наукову незалежну експертизу про те, що команди Януковича, голови СБУ Якименка, керівника МВС Захарченка та їхніх підлеглих привели до розстрілу мирних людей на Майдані», - розповів Луценко.

Генпрокурор зазначив, що стаття, по якій звинувачують колишнє керівництво держави, передбачає довічне ув'язнення.

«Крім тих 150 діячів силових структур, які зараз знаходять на лаві підсудних за насилля на Майдані, заочно добавляться ще півтора десятка на чолі з Януковичем та керівниками силових структур, винних у відданні злочинного наказу», - пояснив Луценко.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України завершила експертизу у справі про злочини на Євромайдані.

До слова, у Раді зареєстрували законопроект про заборону пропаганди «Беркуту».

Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.