Підлітка, який побив у Харкові дівчинку, затримали поліцейські (відео)

Підліток може отримати арешт на строк до шести місяців

У Харкові поліціянти затримали малолітнього, який по-звірячому побив 13-літню дівчинку. Про це написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Попереду на нього чекає суд за статтею 125 Кримінального Кодексу – нанесення умисних легких тілесних ушкоджень. Суд може йому присудити або штраф, або громадські роботи від 150 до 240 годин, або виправні роботи на строк до одного року, або арешт на строк до шести місяців», – повідомив Геращенко.

Нагадаємо, що 16-річний Олександр Тараник побив дівчину ввечері 11 червня. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як він б'є її руками і ногами.

Що стало причиною такої поведінки, невідомо. Користувачів мережі також обурило, що за розправою спостерігала компанія підлітків, але ніхто навіть не спробував допомогти постраждалій.

Згодом Тараник записав відеозвернення, в якому вибачається перед своєю жертвою.

«Прошу вибачення перед Єлизаветою Терещенко за мій вчинок. Також хочу попросити вибачення перед її батьками за те, що я не був вправі взагалі чіпати їхню дитину», – сказав хлопець у відео.

Підліток також вибачився перед усіма українцями й заявив, що такого більше ніколи не повториться в його житті.

Нагадаємо, у місті Біла Церква Київської області дві дівчини побили 13-річну знайому. Розправу дівчата зняли на відео.