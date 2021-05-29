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    Чотирьох правоохоронців судитимуть за побиття затриманих – Офіс генпрокурора

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    Силовики застосовують силу,&nbsp;&nbsp;яка &laquo;явно непропорційна&raquo; діям затриманих - Чотирьох правоохоронців судитимуть за побиття затриманих – Офіс генпрокурора
    Силовики застосовують силу,  яка «явно непропорційна» діям затриманих
    Архівне фото з відкритих джерел

    Внаслідок дій поліцейських кілька осіб отримали численні тілесні ушкодження, у тому числі – переломи кінцівок

    Прокурорами скеровано обвинувальні акти у трьох справах за фактами перевищення повноважень поліцейськими, що супроводжувалося побиттям.

    Як повідомив Офіс генпрокурора, провадження розслідуються за ч. 2 ст. 365 КК України.

    У двох справах фігурують працівники патрульної поліції, яким закидають безпідставне затримання людей, а також застосування до них сили, яка «була явно непропорційна» їхнім діям.

    «Внаслідок таких дій поліцейських четверо осіб отримали численні тілесні ушкодження, у тому числі – переломи кінцівок», – пояснили в Офісі генпрокурора.

    Ще одне провадження стосується невиправданого застосування сили щодо затриманих з боку працівника карного розшуку.

    «Розслідуванням встановлено, що така практика була системною в роботі цього правоохоронця, що свідчить про неналежний контроль з боку його керівництва. Після одного з таких випадків правоохоронець був лише переведений до іншого відділу поліції, де з часом знову застосував невиправдану силу до затриманої особи», – додали у пресслужбі.

    Раніше повідомлялося, що у Дніпрі сталася бійка в управлінні патрульної поліції між правоохоронцями, де, за словами постраждалого старшого сержанта Максима Калиняка, на нього напали та побили його колеги.

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    Теги: Національна поліція України суд Офіс Генерального прокурора арешт розслідування
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    Чотирьох правоохоронців судитимуть за побиття затриманих – Офіс генпрокурора