На Київщині неповнолітні дівчата побили ровесницю і зняли це на відео

Дівчата влаштували розправу над ровесницею в лісопосадці

Дві дівчини били подругу, а інші знімали розправу на камеру

У місті Біла Церква Київської області дві дівчини побили 13-річну знайому. Розправу дівчата зняли на відео. Про це повідомляється на сторінці «Підслухано БЦ» у Facebook.

За словами автора публікації, подія сталася в лісопосадці біля залізниці на Левані. У побитої дівчини сильно болить щелепа.

На відео видно, як дві дівчини підійшли до третьої та почали кричати і бити її по обличчю. При цьому навколо було багато інших дівчат, але вони просто знімали все на камеру.

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