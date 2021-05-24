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    На Київщині неповнолітні дівчата побили ровесницю і зняли це на відео

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    Дівчата влаштували розправу над ровесницею в лісопосадці - На Київщині неповнолітні дівчата побили ровесницю і зняли це на відео
    Дівчата влаштували розправу над ровесницею в лісопосадці
    Фото: скріншот з відео

    Дві дівчини били подругу, а інші знімали розправу на камеру

    У місті Біла Церква Київської області дві дівчини побили 13-річну знайому. Розправу дівчата зняли на відео. Про це повідомляється на сторінці «Підслухано БЦ» у Facebook.

    За словами автора публікації, подія сталася в лісопосадці біля залізниці на Левані. У побитої дівчини сильно болить щелепа.

    На відео видно, як дві дівчини підійшли до третьої та почали кричати і бити її по обличчю. При цьому навколо було багато інших дівчат, але вони просто знімали все на камеру.

    Як повідомлялося, в Україні проблема булінгу стала помітнішою. За два роки в суді розглянуто близько 600 справ. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

    Нагадаємо, в українських школах часто фіксують випадки булінгу. В одній із територіальних громад Житомирського району підліток заради розваги булив на навчальних веб-платформах учителів, попередньо зламавши їх акаунти.

    У Черкасах батьки учнів звинуватили вчительку молодших класів у булінгу. Дітей начебто обзивають, батьків шантажують. На Херсонщині школярі труїли 13-річну однокласницю, розсилаючи її інтимні фото.

    Штраф у розмірі 850 гривень отримала матір школяра, який вчиняв булінг (цькування) щодо вчителя української мови та літератури.

    На Сумщині вчитель креслення силою виштовхав ученицю з класу. Відео потрапило в соцмережі.

    Київський молодіжний центр запускає спеціальний проєкт із протидії булінгу. Як зазначають ініціатори, проєкт розроблений для педагогів, батьків, психологів, а також учнів.

    Читайте також інтерв’ю: Освітній омбудсмен: На результати ЗНО впливає заможність родини
    Теги: діти школа Київщина булінг Біла Церква
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    На Київщині неповнолітні дівчата побили ровесницю і зняли це на відео