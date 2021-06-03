Загрожує вісім років тюрми. Троє полісменів підуть під суд за побиття фермерів

Правоохоронці напали на фермерів, які лагодили в полі комбайн

Стосовно трьох співробітників полку поліції особливого призначення, які побили фермерів в Харківській області, направлено до суду обвинувальний акт. Їм загрожує позбавлення волі до восьми років, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«Слідством встановлено, що у вересні 2020 року поліцейські під час патрулювання в Сахновщинському районі Харківської області побачили фермерів, які в полі лагодили комбайн. Правоохоронці безпідставно застосували до фермерів силу і обмежили можливість пересування, вимагаючи надати документи на техніку, а також на право обробки землі. Однак права і обов'язки затриманим особам не повідомлялися, протоколів затримання або будь-яких інших процесуальних документів щодо затримання складено не було», – йдеться в повідомленні.

Троє поліцейських звинувачуються в перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, яке супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Також нагадаємо про іншу резонансну історію. Дружина полісмена з Дніпропетровщини сіла за кермо свого автомобіля в нетверезому стані, проігнорувавши зауваження перехожого і прохання викликати драйвера. Жінка нецензурно лаялась та погрожувала.

Крім того напередодні оголошено підозру поліцейському, який рік тому напав на журналіста під Кабміном. Події мали місце 29 квітня 2020 року під час мітингу представників малого та середнього бізнесу біля будівлі Кабінету міністрів України на вул. Грушевського.

А ось на Буковині від свавілля п'яного постраждали правоохоронці. Так, священник Московського патріархату Василь Савка, якого п’яним за кермом затримали в селі Коровія, погрожував правоохоронцям «всадити кулю в лоб» і називав їх «бандерівцями» та «хохлами». Від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився.