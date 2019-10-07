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    Підлітки-водолази намагалися переправити в Румунію партію контрабандних сигарет

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    Прикордонники затримали малолітніх контрабандистів&nbsp; - Підлітки-водолази намагалися переправити в Румунію партію контрабандних сигарет
    Прикордонники затримали малолітніх контрабандистів 

    Хлопці планували перемістити до Румунії 10 пакунків, в яких знаходилось 9200 пачок сигарет

    Прикордонники на Закарпатті затримали двох молодих людей 17-и та 19-и років у гідрокостюмах, які планували перемістити до Румунії понад 9 тис. пачок сигарет. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

    Повідомляється, що прикордонники під час патрулювання місцевості поблизу річки Тиса, на кордоні з Румунією, побачили невідомих осіб із пакунками на плечах. Помітивши прикордонників та, зрозумівши, що їх викрито, зловмисники покинули свої ноші та спробували втекти. Згодом правопорушників затримали.

    «Ними виявились мешканці селища Ділове 19-ти та 17-ти років і вдягнені вони були у гідрокостюми. Молодики планували перемістити до Румунії 10 пакунків, в яких знаходилось 9200 пачок сигарет», - йдеться у повідомленні.

    Вказано, що затриманих доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів. Правову оцінку діям зловмисників визначатиме суд.

     

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