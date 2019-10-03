Громадянин Туреччини пропонував прикордоннику у «Борисполі» хабара у $100



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Фото: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ»

Іноземець отримав заборону на в’їзд в Україну

У середу, 2 жовтня, у пункті пропуску «Бориспіль» громадянин Туреччини, якого раніше було не пропущено через кордон, намагався схилити до протиправних дій прикордонника.

Іноземець запропонував правоохоронцю$100, щоб той «позитивно» переглянув рішення про відмову в перетині кордону. Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» на своїй сторінці у Facebook.

Прикордонники відповіли категоричною відмовою.

Даний факт задокументовано офіцерами внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби та представниками Бориспільської міської прокуратури.

Іноземцю буде заборонено в‘їзд в Україну на 3 роки та повернуто зворотнім рейсом на батьківщину.

Як повідомлялося, 2 жовтня у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники попередили спробу потрапляння іноземців до країни Євросоюзу за підробленими візовими етикетками.

1 вересня громадянин Ірану не зміг вилетіти до Бельгії з міжнародного аеропорту «Бориспіль». Прикордонники виявили у його паспортному документі підроблену візу Шенгенської зони.

16 серпня співробітники Держприкордонслужби в авіаційному пункті пропуску «Бориспіль» не пропустили громадянина Білорусі з підробленим паспортом громадянина України.