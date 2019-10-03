Закарпатська митниця пояснила причину протестів на КПП «Тиса»



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Фото: mukachevo.net

Причиною протестів митники називають небажання протестувальників дотримуватися Митного кодексу України

Ситуація на митному посту «Тиса» спровокована громадянами, які відмовилися виконувати законні вимоги посадових осіб на митниці, щодо декларування товарів та їх пред’явлення для здійснення митного контролю. Про це заявили на Закарпатській митниці.

«Стосується це тих людей, які при ввезені через автомобільні пункти пропуску товарів вартістю до 500 євро та вагою до 50 кг мають виконувати одночасно дві умови, а саме: особа має бути відсутня в Україні понад 24 години та особа в'їжджає в країну не частіше одного разу протягом 72 годин. Адже саме такі правила передбаченні у Законі України №2245-8, яким встановлено вимоги для громадян щодо оподаткування ПДВ та ст. 374 Митного кодексу України, що регламентує сплату ввізного мита», - йдеться у повідомленні митниці.

Наразі митники здійснюють оформлення рішень про відмову у пропуску на митну територію України товарів, щодо яких громадяни відмовляються пред'явити для митного контролю, а також спрямовані на перевірку автентичності документів, поданих як підстава для ввезення товарів із звільненням від оподаткування на підставах, встановлених Митним та Податковим кодексами.

Як повідомлялось, контрольно-пропускний пункт «Тиса» перекритий понад добу через протести на кордоні. За попередньою інформацією, водії мікроавтобусів перекрили під'їзд до кордону, протестуючи проти того, що їх не хочуть пускати із товаром з Європи.

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби пояснили, що заблокували пункт пропуску «громадяни, які не погоджуються виконувати норми митного законодавства».

Усіх подорожуючих просять врахувати дану інформацію та планувати наперед поїздку.

Джерело: Mukachevo.net