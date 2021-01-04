Підліток на Донбасі підірвався на вибухівці, яку намагався розпиляти

Потерпілий був госпіталізований з осколковими пораненнями в хірургічне відділення лікарні в стані середньої тяжкості

У Донецькій області в результаті вибуху постраждав 16-річний підліток. Він намагався розпиляти невстановлений боєприпас. Про це повідомляє регіональне управління ДСНС в понеділок, 4 січня.

Інцидент стався напередодні в селі Благодатне Великоновосілківського району.

«Підліток, 2004 року народження, намагався розпиляти вибухонебезпечний предмет, у результаті чого стався вибух. Потерпілого госпіталізовано в хірургічне відділення в стані середньої тяжкості», - розповіли рятувальники.

Також відомо, що в результаті вибуху пошкоджень чи загорянь будівель зафіксовано не було.

У поліції уточнили, що потерпілий отримав осколкові поранення кінцівок. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою правовою кваліфікацією за статтею про необережне тяжкої або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст.128 КК України).

Минулого тижня в Кременчуці дівчинці відірвало пальці вибухом петарди, яку вона намагалася підпалити у дворі багатоповерхівки. 10-річна дитина отримала травму у вигляді ампутації фаланги третього і четвертого пальців, а також рвану рану першого пальця лівої руки.

На початку року на Черкащині вибухом петарди було травмовано 10-річного хлопчика.

Крім того, на Дніпропетровщині через вибух петарди дитині відірвало палець.