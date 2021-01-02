На Черкащині вибухом петарди травмовано 10-річного хлопчика
Піротехнічний пристрій влучив у голову мешканцю Драбівського району
Під час новорічних святкувань у Драбівському районі на Черкащині петарда потрапила у голову десятирічному хлопчику.
Як повідомляється на сторінці Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 1 січня виїзна бригада надавала невідкладну допомогу дитині, у якої внаслідок вибуху петарди діагностували струс головного мозку, відкриту рану лобної ділянки голови та опік 1-2 ступеню лобної ділянки голови.
Хлопчика шпиталізовано до районної лікарні.
Раніше повідомлялося, що у Полтавській області було травмовано жителя Кременчуцького району 2002 року народження: внаслідок розриву у руці петарди йому відірвало палець.