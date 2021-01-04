  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Дніпропетровщині через вибух петарди дитині відірвало палець

    • Розсилка
    <p>У новорічні свята від вибухів петард постраждало 10 людей</p> - На Дніпропетровщині через вибух петарди дитині відірвало палець

    У новорічні свята від вибухів петард постраждало 10 людей

    Фото з відкритих джерел

    Серед постраждалих 3 дітей – 10, 11 і 12 років – у Дніпрі, Кривому Розі та Новомосковську

    Директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко розповів, що у святкові дні бригадами «швидкої» через невдале використання піротехніки постраждало 10 осіб. Про це стало відомо під час пресконференції.

    «Виклики надходили у Дніпрі – 3, у Марганці – 2, у Кривому Розі – 1, у Новомосковську – 1, у Павлограді – 1, у селі Лозуватка – 1, у селі Солоне – 1. Постраждало 10 осіб. Дітям встановлені діагнози: термічний опік очей, термічний опік 1-2 ст. 1-3 пальців правої кисті, травматична ампутація великого пальця і I фаланги III пальця правої кисті», – сказав він.

    Двоє дітей у стані середньої тяжкості госпіталізовано, мати одного хлопчика, який отримав опіки пальців кисті, відмовилася від госпіталізації.

    Нагадаємо, що на Черкащині вибухом петарди травмовано 10-річного хлопчика.

    Теги: вибух діти Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies