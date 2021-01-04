На Дніпропетровщині через вибух петарди дитині відірвало палець

Серед постраждалих 3 дітей – 10, 11 і 12 років – у Дніпрі, Кривому Розі та Новомосковську

Директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко розповів, що у святкові дні бригадами «швидкої» через невдале використання піротехніки постраждало 10 осіб. Про це стало відомо під час пресконференції.

«Виклики надходили у Дніпрі – 3, у Марганці – 2, у Кривому Розі – 1, у Новомосковську – 1, у Павлограді – 1, у селі Лозуватка – 1, у селі Солоне – 1. Постраждало 10 осіб. Дітям встановлені діагнози: термічний опік очей, термічний опік 1-2 ст. 1-3 пальців правої кисті, травматична ампутація великого пальця і I фаланги III пальця правої кисті», – сказав він.

Двоє дітей у стані середньої тяжкості госпіталізовано, мати одного хлопчика, який отримав опіки пальців кисті, відмовилася від госпіталізації.

Нагадаємо, що на Черкащині вибухом петарди травмовано 10-річного хлопчика.