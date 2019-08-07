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    Підліток помер через удар струмом під час спроби зробити селфі на 30-метровій електроопорі

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    Підліток помер через удар струмом під час спроби зробити селфі на 30-метровій електроопорі
    Фото: mk.dsns.gov.ua

    Незважаючи на старання лікарів і проведення комплексу реанімаційних заходів, 16-річний хлопець помер 7 серпня в обласній дитячій клінічній лікарні

    Підліток помер через удар струмом під час спроби зробити селфі на опорі високовольтної лінії електропередач (ЛЕП) в селі Панкратове Миколаївській області. Про це повідомив прес-секретар управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Юрій Багрянцев.

    «Незважаючи на старання лікарів і проведення комплексу реанімаційних заходів, хлопчик помер 7 серпня в обласній дитячій клінічній лікарні», - сказав він.

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    Відомо, що 6 серпня 16-річний і 14-річний підлітки полізли на 30-метрову електроопору заради ефектних знімків.

    У результаті 16-річний підліток зачепив дроти, отримав удар струмом і впав.

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    Підліток помер через удар струмом під час спроби зробити селфі на 30-метровій електроопорі
    Підліток помер через удар струмом під час спроби зробити селфі на 30-метровій електроопорі
    Підліток помер через удар струмом під час спроби зробити селфі на 30-метровій електроопорі
    Підліток помер через удар струмом під час спроби зробити селфі на 30-метровій електроопорі

    Як повідомлялось, 6 серпня підлітка було госпіталізовано через удар струмом під час спроби зробити селфі на 30-метровій електроопорі.

    Зазначимо, що за чотири роки понад 200 осіб у світі померли через селфі.

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