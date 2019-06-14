Селфі року. Гравець «Ліверпуля» не впізнав друга, сухо сфотографувався і пішов (відео)



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Іван Класніч поглузував над Деяном Ловреном: «BEST Selfie-2019. Він взагалі не зміг впізни мене» Instagram Івана Класніча

Деяна Ловрена виставили на посміховисько

Екс-футболіст збірної Хорватії, німецьких «Санкт-Паулі», «Вердера», «Майнца», французького «Нанта» і англійського «Болтона» Іван Класніч виставив на глум свого земляка і колишнього партнера за національною командою Деяна Ловрена.

Оборонець «Ліверпуля» погодився сфотографуватися з Класнічем, як зі звичайним фанатом, сухо усміхнувся і пішов у своєму напрямі. Іван разом із друзями зняли оказію на відео. Після чого Класніч залив ролик в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ivan Klasnic (@ivanklasnic17) 13 Чер 2019 р. о 3:25 PDT

«Позначте друга, який більше не впізнає вас!», - підписав Класніч свій пост.

Ловрен з'явився у коментарях одним з перших і написав: «Вибач, я дійсно не знаю, де моя голова була».

Слова Деяна, який грав з Класнічем у збірній у 2009-2011 роках, не подіяли. Чимало іменитих хорватських спортсменів глузливими смайлами і коментарями виставили Ловрена на глум. Не оминули своєю увагою оказії тенісисти Іван Любічіч, Мате Павіч, Іван Додіґ, футболісти Андрей Крамаріч, Анте Ребіч, Ловре Калініч, німець Кевін Кураньї й, звісно, Шиме Врсалько, який часто жартує з Деяном дуетом.

Класніч не вгомонився і трохи згодом розмістив знамениту світлину, на якій начепив собі з допомогою смартфонних спецефектів чорні окуляри, вуса і підписав це так: «BEST Selfie-2019. Він взагалі не зміг впізни мене».

І дописав: «Жартую, але думаю, що можу сказати собі і своїм колегам, що вони завжди готові присвятити себе своїм уболівальникам. Дякую за селфі, Деяне».