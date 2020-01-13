Підозрюваного у замаху на життя екс-розвідника Збройних сил заарештували



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Харків'янина взяли під варту без права внесення застави

Київський районний суд Харкова заарештував без права внесення застави харків'янина, підозрюваного в замаху на колишнього бойового командира розвідпідрозділи батальйону Збройних сил. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора.

«За клопотанням прокуратури Харківської області Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави харків'янину, який підозрюється в замаху на вбивство ексрозвідника ЗСУ, ймовірно, на замовлення РФ», - сказано в ньому.

За даними слідства, харків'янин, який раніше проходив військову службу в Національній гвардії, ймовірно, на замовлення спецслужб Росії здійснював підготовку умисного вбивства одного з екскомандирів розвідпідрозділу батальйону Збройних сил в його будинку за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Зазначається, що завдання від замовників чоловік, ймовірно, отримав під час виїзду до Росії.

За вбивство колишнього командира харків'янин мав отримати грошову винагороду.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялось, 10 січня прокуратура повідомила харків'янину про підозру в замаху на ексбойового командира розвідпідрозділу батальйону ЗСУ в Харкові.