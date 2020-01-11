Суд заарештував одесита, який стріляв по дітях з балкона



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51-річному чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 63,06 тисяч гривень

Стрілку не сподобалось, що малолітні діти шумно грають у футбол на ігровому майданчик

У суботу Малиновський районний суд Одеси заарештував 51-річного чоловіка, який стріляв по дітях із балкона житлового будинку.

Як повідомили «Уніан» у суді, до райсуду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу чоловіку, підозрюваному в хуліганстві із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

«Сьогодні, 11 січня, суд розглянув клопотання сторони обвинувачення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та задовольнив його частково. Зокрема, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 63,06 тисяч гривень», - повідомили в суді.

За даними слідства, 10 січня о 13:10 зловмисник перебував на балконі своєї квартири і йому не сподобалось, що малолітні діти шумно грають у футбол на ігровому майданчику, що знаходиться у дворі. Він почав вимагати від дітей перервати гру в футбол і погрожувати, що знищить (зіпсує) м'яч.

При цьому він взяв мисливську рушницю й кілька разів вистрілив у бік вулиці, де перебували діти. Вони злякались і втекли з місця події.

На виклик виїхала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Правопорушник закрився у своїй квартирі й на вимоги поліцейських не реагував.

Лише побачивши бійців батальйону поліції особливого призначення, які також прибули за викликом, він відкрив двері й впустив правоохоронців. Чоловіка затримали.

До слова, 8 січня в Борисполі Київської області місцеву жительку біля під'їзду поранили стрілою з арбалета.