Засудженого у «бунтівній» колонії Харкова катували – Денісова
Ушкодження були зафіксовані медичною документацією лише після втручання Офісу омбудсмана
В ході перевірки Олексіївської колонії №25 у Харкові у засуджених зафіксовано тілесні ушкодження, одного з них катували.
Про це йдеться у заяві уповноваженої з прав людини Людмили Денісової у Facebook.
Перевірку було проведено у колонії, де з 8 січня запроваджено особливий режим через підготовку до бунту.
«За результатами перевірки у засуджених були зафіксовані тілесні ушкодження, наразі вони перебувають в пригніченому психічному стані. Зокрема, одному з засуджених, через катування якого і стався конфлікт, були завдані опіки в області сідниць та анального отвору. Зазначені ушкодження були зафіксовані медичною документацією лише після втручання Офісу омбудсмана», - написала Денісова.
Вона додала, що по всіх зафіксованих фактах інформацію буде передано до правоохоронних органів для подальшого розслідування.
«Доручила представнику Уповноваженого у східних областях систематично відвідувати засуджених з метою унеможливлення подальшого морального та фізичного тиску на них. Справа перебуває на моєму особистому контролі», - повідомила омбудсмен.
Раніше повідомлялося, що під час придушення спроби бунту в Олексіївській колонії №25 (Харків) постраждали 22 людини.