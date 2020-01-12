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    Кримінал

    Засудженого у «бунтівній» колонії Харкова катували – Денісова

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    Під час придушення спроби бунту в Олексіївській колонії №25 (Харків) постраждали 22 людини - Засудженого у «бунтівній» колонії Харкова катували – Денісова
    Під час придушення спроби бунту в Олексіївській колонії №25 (Харків) постраждали 22 людини

    Ушкодження були зафіксовані медичною документацією лише після втручання Офісу омбудсмана

    В ході перевірки Олексіївської колонії №25 у Харкові у засуджених зафіксовано тілесні ушкодження, одного з них катували.  

    Про це йдеться у заяві уповноваженої з прав людини Людмили Денісової у Facebook.

    Перевірку було проведено у колонії, де з 8 січня запроваджено особливий режим через підготовку до бунту.

    «За результатами перевірки у засуджених були зафіксовані тілесні ушкодження, наразі вони перебувають в пригніченому психічному стані. Зокрема, одному з засуджених, через катування якого і стався конфлікт, були завдані опіки в області сідниць та анального отвору. Зазначені ушкодження були зафіксовані медичною документацією лише після втручання Офісу омбудсмана», - написала Денісова.

    Вона додала, що по всіх зафіксованих фактах інформацію буде передано до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

    «Доручила представнику Уповноваженого у східних областях систематично відвідувати засуджених з метою унеможливлення подальшого морального та фізичного тиску на них. Справа перебуває на моєму особистому контролі», - повідомила омбудсмен.  

    Раніше повідомлялося, що під час придушення спроби бунту в Олексіївській колонії №25 (Харків) постраждали 22 людини.

    Харків здоров'я колонія засуджені розслідування в'язниця Людмила Денісова
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