ЗМІ назвали ім'я затриманого за підозрою у вбивстві Окуєвої



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12 січня прокуратура Київщини заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва

За даними ЗМІ, затриманим виявився раніше несудимий громадянин України Ігор Редькін

За підозрою у вбивстві Аміни Окуєвої затриманий Ігор Редькін, громадянин України 1964 року народження, раніше несудимий, який проживає в Києві.

Про це повідомляє «Страна.uа».

За даними видання, Редькін наразі проходить разом з колегами у іншому кримінальному провадженні і в процесі слідства з'ясувалося, що його ДНК збігається з ДНК, залишеному на зброї, з якої вбивали Окуєву.

«Редькін і його подільники підозрюються у двох вбивствах. Зокрема, у вбивстві в 2016 році керівника компанії «Caparol Україна» Павла Зможного. Також їх підозрюють у вбивстві начальника управління реклами та оренди Київського метрополітену Павла Миленького (його зарізали)», - пише ЗМІ.

Як повідомлялося, у неділю, 12 січня, прокуратура Київщини заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва.

Водночас у прокуратурі не уточнили кількості затриманих.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про «групу кілерів, які обгрунтовано підозрюються у низці вбивств, в тому числі й Окуєвої».

За словами Авакова, ДНК одного із затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.

У поліції зазначили, що одним із затриманих підозрюваних у вбивстві громадської активістки і військовослужбовця Аміни Окуєвої є організатор цього злочину

Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль, у якому вона їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим.