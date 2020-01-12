  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЗМІ назвали ім'я затриманого за підозрою у вбивстві Окуєвої

    • Розсилка
    12 січня прокуратура Київщини заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої&nbsp;та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва - ЗМІ назвали ім'я затриманого за підозрою у вбивстві Окуєвої
    12 січня прокуратура Київщини заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва

    За даними ЗМІ, затриманим виявився раніше несудимий громадянин України Ігор Редькін

    За підозрою у вбивстві Аміни Окуєвої затриманий Ігор Редькін, громадянин України 1964 року народження, раніше несудимий, який проживає в Києві.

    Про це повідомляє «Страна.uа».

    За даними видання, Редькін наразі проходить разом з колегами у іншому кримінальному провадженні і в процесі слідства з'ясувалося, що його ДНК збігається з ДНК, залишеному на зброї, з якої вбивали Окуєву.

    «Редькін і його подільники підозрюються у двох вбивствах. Зокрема, у вбивстві в 2016 році керівника компанії «Caparol Україна» Павла Зможного. Також їх підозрюють у вбивстві начальника управління реклами та оренди Київського метрополітену Павла Миленького (його зарізали)», - пише ЗМІ.

    1_41

    Як повідомлялося, у неділю, 12 січня, прокуратура Київщини заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва.

    Водночас у прокуратурі не уточнили кількості затриманих.

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про «групу кілерів, які обгрунтовано підозрюються у низці вбивств, в тому числі й Окуєвої».

    За словами Авакова, ДНК одного із затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.

    У поліції зазначили, що одним із затриманих підозрюваних у вбивстві громадської активістки і військовослужбовця Аміни Окуєвої є організатор цього злочину

    Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль, у якому вона їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим.

    прокуратура кримінал вбивство арешт Україна Аміна Окуєва ДНК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ