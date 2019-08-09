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    Підозрюваному у справі «Роттердам+» обрали заставу у 25 разів меншу, ніж хотіли прокурори

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    Суд над&nbsp;колишнім членом НКРЕКП Володимиром Євдокімовим - Підозрюваному у справі «Роттердам+» обрали заставу у 25 разів меншу, ніж хотіли прокурори
    Суд над колишнім членом НКРЕКП Володимиром Євдокімовим
    Фото: Центр протидії корупції

    Підозрюваного взяли під варту з альтернативою застави у 2 мільйони гривень

    Суд дозволив вийти з-під варти під заставу у 2 мільйони гривень одному із підозрюваних у справі «Роттердам+», колишньому члену НКРЕКП Володимиру Євдокімову.

    Про це йдеться у повідомленні «Центру протидії корупції».

    Зазначається, що запобіжний захід Євдокімову обирав Солом’янський райсуд Києва.

    Підозрюваного взяли під варту з альтернативою застави у 2 мільйони гривень, хоча його підозрюють у збитках на 18,87 мільярдів.

    Як відомо, прокурори просили призначити Євдокімову заставу у 50 млн гривень.

    Нагадаємо, детективи НАБУ 8 серпня під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.

    Зокрема, йдеться про: 

    • ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг
    • чинного директора ДП «Оператор ринку» (на момент запровадження «Роттердам+» - член НКРЕКП);
    • начальника відділу НКРЕКП;
    • керівника управління НКРЕКП;
    • заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України;
    • директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.

     «Дії всіх шести осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання службовим становищем»). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво», - заявили в СБУ.

    Повідомляється, що одного з підозрюваних - екс-члена НКРЕКП - затримали. Місцезнаходження ще чотирьох - екс-голови НКРЕКП та топ-менеджерів групи компаній, наразі невідомо. Їм повідомлено про підозру в порядку ст.278, ст.135 Кримінального процесуального кодексу України.

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