Підозрюваному у справі «Роттердам+» обрали заставу у 25 разів меншу, ніж хотіли прокурори



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Суд над колишнім членом НКРЕКП Володимиром Євдокімовим Фото: Центр протидії корупції

Підозрюваного взяли під варту з альтернативою застави у 2 мільйони гривень

Суд дозволив вийти з-під варти під заставу у 2 мільйони гривень одному із підозрюваних у справі «Роттердам+», колишньому члену НКРЕКП Володимиру Євдокімову.

Про це йдеться у повідомленні «Центру протидії корупції».

Зазначається, що запобіжний захід Євдокімову обирав Солом’янський райсуд Києва.

Підозрюваного взяли під варту з альтернативою застави у 2 мільйони гривень, хоча його підозрюють у збитках на 18,87 мільярдів.

Як відомо, прокурори просили призначити Євдокімову заставу у 50 млн гривень.

Нагадаємо, детективи НАБУ 8 серпня під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.

Зокрема, йдеться про:

ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг

чинного директора ДП «Оператор ринку» (на момент запровадження «Роттердам+» - член НКРЕКП);

начальника відділу НКРЕКП;

керівника управління НКРЕКП;

заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України;

директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.

«Дії всіх шести осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання службовим становищем»). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво», - заявили в СБУ.

Повідомляється, що одного з підозрюваних - екс-члена НКРЕКП - затримали. Місцезнаходження ще чотирьох - екс-голови НКРЕКП та топ-менеджерів групи компаній, наразі невідомо. Їм повідомлено про підозру в порядку ст.278, ст.135 Кримінального процесуального кодексу України.