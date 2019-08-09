Підозрюваному у справі «Роттердам+» обрали заставу у 25 разів меншу, ніж хотіли прокурори
Підозрюваного взяли під варту з альтернативою застави у 2 мільйони гривень
Суд дозволив вийти з-під варти під заставу у 2 мільйони гривень одному із підозрюваних у справі «Роттердам+», колишньому члену НКРЕКП Володимиру Євдокімову.
Про це йдеться у повідомленні «Центру протидії корупції».
Зазначається, що запобіжний захід Євдокімову обирав Солом’янський райсуд Києва.
Підозрюваного взяли під варту з альтернативою застави у 2 мільйони гривень, хоча його підозрюють у збитках на 18,87 мільярдів.
Як відомо, прокурори просили призначити Євдокімову заставу у 50 млн гривень.
Нагадаємо, детективи НАБУ 8 серпня під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.
Зокрема, йдеться про:
- ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг
- чинного директора ДП «Оператор ринку» (на момент запровадження «Роттердам+» - член НКРЕКП);
- начальника відділу НКРЕКП;
- керівника управління НКРЕКП;
- заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України;
- директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.
«Дії всіх шести осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання службовим становищем»). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво», - заявили в СБУ.
Повідомляється, що одного з підозрюваних - екс-члена НКРЕКП - затримали. Місцезнаходження ще чотирьох - екс-голови НКРЕКП та топ-менеджерів групи компаній, наразі невідомо. Їм повідомлено про підозру в порядку ст.278, ст.135 Кримінального процесуального кодексу України.