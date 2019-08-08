Справа «Роттердам+»: НАБУ оголосило підозри ексголові НКРЕКП і ще п’яти чиновникам



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НКРЕКП у формулі, за якою розрахувався тариф (ціна) для всієї теплової генерації, під тиском передбачила неіснуючі видатки - витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі

Дії всіх шести осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання службовим становищем»

Детективи НАБУ 8 серпня під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що зокрема, йдеться про:

ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг

чинного директора ДП «Оператор ринку» (на момент запровадження «Роттердам+» - член НКРЕКП);

начальника відділу НКРЕКП;

керівника управління НКРЕКП;

заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України;

директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.

«Дії всіх шести осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання службовим становищем»). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво», - заявили в СБУ.

Повідомляється, що одного з підозрюваних — екс-члена НКРЕКП — затримали. Місцезнаходження ще чотирьох — екс-голови НКРЕКП та топ-менеджерів групи компаній, наразі невідомо. Їм повідомлено про підозру в порядку ст.278, ст.135 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідство встановило, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до тарифу (ціни) на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме — витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі.

«В березні 2016 року НКРЕКП на зазначену пропозицію пристала, передбачивши зазначені неіснуючі видатки у формулі, за якою розрахувався тариф (ціна) для всієї теплової генерації. Це, в свою чергу, призвело до зростання вартості всієї електричної енергії і, як наслідок, зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, які, понесли фінансовий тягар з оплати необґрунтованого тарифу. В результаті подорожчали товари та послуги для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності», - підкреслили в НАБУ.

Слідство зібрало докази того, що в результаті зазначених дій споживачам електроенергії впродовж 2016-2017 рр завдано 18,87 млрд грн збитків, із яких 14,3 млрд грн отримали приватні-компанії-ініціатори запровадження «Роттердам+».

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із березня 2017 року.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшуки в офісі інвестиційної компанії, задіяної в реалізації так званої формули «Роттердам+».