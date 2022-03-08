Підполковник ЗСУ звернувся до двоюрідного брата – депутата Держдуми Росії (відео)
Микола Кондрацький закликав свого родича робити все можливе, щоб зупинити війну
«Що тобі дали ті москалі, крім мільйонів?»
Підполковник ЗСУ Микола Кондрацький звернувся до свого двоюрідного брата – депутата Держдуми Росії, заступника голови комітету з безпеки Анатолія Виборного.
Зокрема український військовий закликав його зупинити війну. «Що тобі дали ті москалі, крім мільйонів?», – звернувся Микола Кондрацький до свого двоюрідного брата.
Нагадаємо, у Волинській області контррозвідка Служби безпеки України викрила агента зі «сплячого резерву» російської федеральної служби безпеки