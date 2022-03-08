Скільки ще наші діти будуть лікуватися в бомбосховищах?

Чимало українок народили в укриттях за ці два тижні

Дуже важливо – знати, що ми зараз не самі. Бо ми воюємо не лише за себе

Важко спокійно дивитися. Маленькі пацієнти Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка займається найтяжчими випадками з усієї країни, тепер змушені лікуватися в бомбосховищах.

Але наші діти матимуть кращі умови!

Зараз отримую та опрацьовую пропозиції щодо гуманітарної допомоги з усього світу. Основні напрями – лікування, прихисток для дітей, позбавлених батьківської турботи, забезпечення умов для продовження навчання.

З Польщею та Францією ми відпрацьовуємо можливість прийняття юних українців на продовження лікування. Розпочалася робота з відправки дітей за кордон.

З Туреччиною опрацьовуємо можливість надання прихистку для дітей-сиріт.

З Литвою обговорюємо ідею створення освітньо-культурного хабу для наших дітей: після жахів війни й труднощів евакуації їм як ніколи потрібна можливість для соціалізації, спілкування з однолітками, навчання та адаптації.

Головну допомогу та підтримку я одержую від своїх колег – перших леді з інших країн. Активно співпрацюємо в цих напрямах з першою леді Франції Бріжит Макрон та першою леді Литви Діаною Наусєдєнє; маю величезну підтримку від першої леді Туреччини Еміне Ердоган та Агати Дуди, першої леді Польщі.

Я дякую МОЗ, Мінсоцполітики за співпрацю та блискавичну реакцію. Дякую закордонним дипустановам України за активну позицію та залученість.

Наші діти обов’язково вилікуються, серед іншого й від психологічних травм, щоб жити в мирній Україні.

Це дуже важливо – знати, що ми зараз не самі. Бо ми воюємо не лише за себе.

Джерело: блог Олени Зеленської

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