Скільки ще наші діти будуть лікуватися в бомбосховищах?
Дуже важливо – знати, що ми зараз не самі. Бо ми воюємо не лише за себе
Важко спокійно дивитися. Маленькі пацієнти Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка займається найтяжчими випадками з усієї країни, тепер змушені лікуватися в бомбосховищах.
Але наші діти матимуть кращі умови!
Зараз отримую та опрацьовую пропозиції щодо гуманітарної допомоги з усього світу. Основні напрями – лікування, прихисток для дітей, позбавлених батьківської турботи, забезпечення умов для продовження навчання.
З Польщею та Францією ми відпрацьовуємо можливість прийняття юних українців на продовження лікування. Розпочалася робота з відправки дітей за кордон.
З Туреччиною опрацьовуємо можливість надання прихистку для дітей-сиріт.
З Литвою обговорюємо ідею створення освітньо-культурного хабу для наших дітей: після жахів війни й труднощів евакуації їм як ніколи потрібна можливість для соціалізації, спілкування з однолітками, навчання та адаптації.
Головну допомогу та підтримку я одержую від своїх колег – перших леді з інших країн. Активно співпрацюємо в цих напрямах з першою леді Франції Бріжит Макрон та першою леді Литви Діаною Наусєдєнє; маю величезну підтримку від першої леді Туреччини Еміне Ердоган та Агати Дуди, першої леді Польщі.
Я дякую МОЗ, Мінсоцполітики за співпрацю та блискавичну реакцію. Дякую закордонним дипустановам України за активну позицію та залученість.
Наші діти обов’язково вилікуються, серед іншого й від психологічних травм, щоб жити в мирній Україні.
Це дуже важливо – знати, що ми зараз не самі. Бо ми воюємо не лише за себе.
Джерело: блог Олени Зеленської