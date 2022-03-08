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    Події в Україні

    СБУ викрила на Волині російського агента зі «сплячого резерву»

    СБУ відслідкувала роботу російського агента - СБУ викрила на Волині російського агента зі «сплячого резерву»
    СБУ відслідкувала роботу російського агента
    фото з відкритих джерел

    Анент ФСБ намагався вступити у ряди тероборони

    У Волинській області контррозвідка Служби безпеки України викрила агента зі «сплячого резерву» російської федеральної служби безпеки. Про це СБУ повідомляє у Тelegram.

    «Уже 13-й день ми успішно боронимо нашу землю від загарбників. На захист Батьківщини став увесь народ. Окупанти не очікували такого спротиву, тож тепер намагаються будь-що порушити нашу стійкість зсередини. Так, у Волинській області контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента зі «сплячого резерву» ФСБ, який намагався вступити у ряди місцевої тероборони», – ідеться у повідомленні.

    Як встановила СБУ, у минулому він проходив службу у спецпідрозділі «Беркут» та був охоронцем одного з українських високопосадовців, а після початку російської агресії у 2014 році втік до Росії.

    Уже на початку 2022 року куратори з ФСБ дали зраднику вказівку повернутися в Україну.

    «Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили диверсій серед захисників. У нього вилучили автомати, рушницю, пістолет та набої», – зазначили в СБУ.

    Російському агенту повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Його взяли під варту.

    Як повідомлялося, Служба безпеки України затримала агента ФСБ Російської Федерації, який просував в Україні ідеї «руського міра» та збирав інформацію про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.

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    Теги: окупанти СБУ ФСБ Волинська область Беркут
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    СБУ викрила на Волині російського агента зі «сплячого резерву»