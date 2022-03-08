У Харкові російські військові розстріляли людей, які годували тварин у екопарку

У харківському «Фельдман Екопарку» вбили двох людей, які прийшли туди погодувати тварин

Російські окупанти у Харкові розстріляли людей, які пробиралися в місцевий екопарк, щоб раз на три дні годувати тварин. Про це повідомили на сторінці екопарку у Facebook.

«Вчора в нашому екопарку сталася катастрофа. Загинули двоє людей, які прорвалися на його територію, аби хоча б один раз у три дні погодувати тварин. Вони загинули під мінометним і автоматним вогнем», – говориться у пості.

Зазначається, що в екопарку роблять усе для того, аби врятувати тварин і не наражати на небезпеку людей.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська зруйнували Ізюмську центральну міську лікарню. Пацієнти самотужки вибиралися з-під завалів як могли.

Також, на Харківщині внаслідок атак окупантів сталося 40 пожеж, є загиблі. Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 рятувальників. Вогнеборці на пожежах та під завалами виявили тіла чотирьох загиблих осіб.

Раніше, під час обстрілу Харкова за день окупанти вбили 10 мирних жителів.