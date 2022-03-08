Із Сум виїхала друга евакуаційна колона
Люди евакуюються з Сум, де окупанти скидали авіабомби на будинки
Із оточених ворогом Сум в рамках гуманітарного коридору виїхала друга евакуаційнійна колона. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
«Друга евакуаційна колона виїхала із Сум. Чекаємо на Полтавщині. Слава Україні!», – написав він.
Як повідомлялось, перша евакуаційна колона вирушила кількома годинами раніше.
7 березня після 23 години на Суми і Сумський район російські ворожі літаки скинули авіабомби.
Нагадаємо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.