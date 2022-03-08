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    Із Сум виїхала друга евакуаційна колона

    Колона прямуватиме до Полтави - Із Сум виїхала друга евакуаційна колона
    Колона прямуватиме до Полтави

    Люди евакуюються з Сум, де окупанти скидали авіабомби на будинки

    Із оточених ворогом Сум в рамках гуманітарного коридору виїхала друга евакуаційнійна колона. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

    «Друга евакуаційна колона виїхала із Сум. Чекаємо на Полтавщині. Слава Україні!», написав він.

    Черга до евакуаційного автобусу

    Черга до евакуаційного автобусу

    Як повідомлялось, перша евакуаційна колона вирушила кількома годинами раніше.

    7 березня після 23 години на Суми і Сумський район російські ворожі літаки скинули авіабомби.

    Нагадаємо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: Росія окупанти Суми війна військові Кирило Тимошенко
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    Із Сум виїхала друга евакуаційна колона