Уряд скасував виплати допомоги для підприємців



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83 тисячі фізичних осіб-підприємців отримали 554 млн гривень державної допомоги на дітей віком до 10 років

На думку міністра програма виявилася ефективною та успішною

Кабінет Міністрів постановою №641 від 22 липня скасував виплати тимчасової допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям з вересня цього року. Про це повідомляє Міністрерство соціальної політики.

Повідомляється, що з квітня по липень цього року 83 тисячі фізичних осіб-підприємців отримали 554 млн гривень державної допомоги на дітей віком до 10 років. У повідомленні також зазначається, що в рамках тимчасової державної програми вже забезпечено виплату допомоги на понад 107 тисяч дітей віком до 10 років.

«В умовах жорстких карантинних обмежень державну підтримку насамперед потребували фізичні особи-підприємці, оскільки їх діяльність була тимчасово обмежена. Найбільш уразливими стали сім’ї з дітьми», – повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

«Послаблення карантинних обмежень дало змогу більшості фізичних осіб-підприємців відновити свою діяльність. Про покращення умов провадження підприємницької діяльності свідчить також збільшення кількості громадян, які зареєструвались фізичними-особами підприємцями. Так, у червні – першій половині липня поточного року чисельність фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, збільшилась майже на 5 тисяч», – зазначається у повідомленні.

На думку міністра програма виявилася ефективною та успішною: «У зв’язку з покращенням умов підприємницької діяльності ця тимчасова державна програма завершується у вересні», – зазначає Марина Лазебна

Нагадаємо, що розмір допомоги на дітей віком до 6 років складав 1779 гривень, на дітей від 6 до 10 років включно – 2218 гривень.