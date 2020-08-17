Український бізнес отримав вже майже 5 млрд грн за програмою «5-7-9»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідерами за сумою укладених угод в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» є комерційні банки, - Ігор Петрашко

Лише за минулий тиждень було укладено 207 нових кредитних угод на загальну суму 666 мільйонів гривень, - Мінекономіки

Український бізнес станом на 17 серпня 2020 року отримав 2198 кредитів на загальну суму 4,893 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Зазначається, що лише за минулий тиждень було укладено 207 нових кредитних угод на загальну суму 666 мільйонів гривень.

«За минулий тиждень за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» банки рефінансували більше ніж півмільярда гривень (590 млн. грн) та надали 76,2 млн грн. інвестиційних кредитів та позик на оборотний капітал. За цей тиждень на 50,4 мільйона гривень збільшився портфель інвестиційних кредитів Програми. Станом на 17 серпня він складає 921,228 мільйона гривень», - повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Міністр поінформував, що загалом в рамках програми вже рефінансовано кредитів на 3,885 млрд грн та видано інвестиційних кредитів і позик на поповнення оборотного капіталу на суму в 1,007 млрд грн.

«У рамках спеціального антикризового кредитного пакету програми, який був введений урядом на час дії карантинних обмежень у зв’язку з всесвітньою пандемією Covid19, підприємці вже отримали позик на суму 89,9 мільйона гривень», - зазначив Петрашко.

Міністр зауважив, що лідерами за сумою укладених угод в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» є комерційні банки:

на першому місці з сумою в 880,370 мільйона гривень – Райффайзен Банк Аваль,

трохи поступився лідеру Креді Агріколь Банк, клієнти цього банку в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» отримали позик на суму в 815,332 мільйона гривень,

на третьому місці – Кредо Банк з сумою в 704,749 мільйона гривень.

Левову частку кредитних портфелів цих банків в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» займає саме рефінансування.

У Райффайзен Банк Аваль рефінансування раніше отриманих кредитів – це 97% від усіх укладених в рамках програми угод, в Креді Агріколь – всі 100% і в Кредо Банку – 94%.

Натомість інвестиційні кредити впевненіше видають державні банки.

70% виданих в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» Укргазбанком – це інвестиційні кредити. У рамках програми з лютого цього року банк вже профінансував мікро та малий бізнес на суму в 604,365 мільйона гривень.

Ощадбанк видав кредитів на суму 295,946 мільйона гривень – з них інвестиційних – 86% (253,217 мільйона гривень).

Приватбанк уклав угод на суму в 387,764 мільйона гривень, з них 62% (240,324 мільйона гривень) - це інвестиційні кредити та 37% (142,418 мільйона гривень) – це рефінансування.

Нагадаємо, станом на 10 серпня позику в рамках програми «5-7-9» можна отримати в АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Альфа-банк», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «МЕГАБАНК», АТ «ПОЛІКОМБАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», а також, відповідно, КредитВест Банк та ОТП Банк.