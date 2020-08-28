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    Економіка та фінанси

    Законопроєкт про екоконтроль збільшує тиск на бізнес - Федерація металургів

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    Вважаємо поточну редакцію законопроєкту 3091 неприйнятною та такою, що потребує значного доопрацювання -&nbsp;Федерації металургів&nbsp; - Законопроєкт про екоконтроль збільшує тиск на бізнес - Федерація металургів
    Вважаємо поточну редакцію законопроєкту 3091 неприйнятною та такою, що потребує значного доопрацювання - Федерації металургів 

    Державна екологічна інспекція наділяється надто широкими повноваженнями з нагляду і контролю, - звернення

    Ухвалення законопроєкту про державний екоконтроль (№3091) надасть необмежені можливості екологічної інспекції для тиску на бізнес. Про це йдеться у зверненні Федерації металургів до заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів та голови комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування.

    У Федерації зазначають, що нормами законопроєкту «Про державний екологічний контроль» (реєстр. №3091) розширюються повноваження екологічної інспекції, що збільшує ризики необґрунтованого тиску на підприємства з боку контролюючого органу.

    «Державна екологічна інспекція наділяється надто широкими повноваженнями з нагляду і контролю, що фактично стає інструментом тиску на бізнес», - зазначається в зверненні.

    На думку Федерації, ухвалення законопроекту є неприйнятним, і вони пропонують його відхилити та розробити новий, збалансований проект з залученням до його підготовки експертів, громадських організацій та бізнесу.

    «Вважаємо поточну редакцію законопроєкту 3091 неприйнятною та такою, що потребує значного доопрацювання», - наголошується в зверненні.

    Раніше Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції заявила, що законопроект про екологічний контроль (№3091) необхідно відкликати, оскільки він створює значні корупційні ризики та загрожує тиском на підприємців.

    Водночас президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов вважає, що проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроектах про екологічний контроль, можуть призвести до зупинки промисловості.

    бізнес металургія президент інспекція реєстр
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