Підприємства Львівщини почали отримувати компенсації за працевлаштування переселенців

Отримати компенсацію у сумі 6,5 тис. грн можна упродовж двох місяців з дати працевлаштування

У межах програми вже виплатили компенсацію у сумі 188,5 тис. грн

У Львівській області вже 140 фірм та компаній, які працевлаштували 238 переселенців, подали документи для отримання компенсацій за виплату заробітної плати. Йдеться про урядову програму, яка передбачає компенсацію по 6,5 тис. грн упродовж двох місяців на заробітну плату для ВПО.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

«У межах реалізації урядової програми частині підприємств вже виплатили компенсацію у сумі 188,5 тис. грн», – навели дані в ОВА.

За словами директора Львівського обласного центру зайнятості Василя Барилюка, левова частка тих, хто звернувся по допомогу, це працедавці Львова.

«За галузевою ознакою в основному пакети документів для отримання витрат з оплати праці подали суб’єкти господарювання переробної промисловості, заклади оптової та роздрібної торгівлі, організації харчування, установи, що ведуть діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, професійної, наукової та технічної діяльності, охорони здоров’я, сільського господарства та будівництва», – розповів Барилюк.

Отримати компенсацію у сумі 6,5 тис. грн можна упродовж двох місяців з дати працевлаштування. Для цього потрібно не раніше, ніж через п’ять днів після прийому на роботу, подати до базового центру зайнятості або філії Львівського обласного центру зайнятості:

Заяву встановленого взірця, копію наказу про працевлаштування особи, документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених Порядком;

Відомості про працівників, які є застрахованими особами, копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, або надіслати заяву в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Дія».

Інструкція з отримання компенсації витрат роботодавцю на оплату праці за працевлаштування ВПО – за посиланням.

Нагадаємо, раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що в Україні спростили процедуру становлення безробітних на облік, а роботодавці отримали додаткові стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.