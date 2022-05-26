Чи лишилися в Україні ті, хто добре ставиться до Росії? Свіжа соціологія

Українці більше не бачать у Росії братню країну

Чотири з п’яти українців заявили, що ставляться до країни-агресора дуже погано

92% жителів України заявили, що вони сприймають Росію негативно. Про це зазначає у результатах свіжого соцопитування Київський міжнародний інститут соціології.

«Дуже погано» до Росії ставиться 82% опитаних, 10% - «в основному погано».

Разом з тим, тих, хто досі позитивно сприймає країну-агресор, в Україні знайшлося усього 2%.

Відзначимо, що ще в лютому цього року негативно ставився до Росії лише кожен другий українець, а позитивно сприймав сусідню державу, яка окупувала Крим і частину Донбасу, кожен третій.

Найбільше прихильників Росії залишилося на Сході – 4%, на Заході, в Центрі та на Півдні таких лише по 1%.

Негативне ставлення до країни-агресора переважає у всіх макрорегіонах України, навіть ті люди, які до початку повномасштабної війни жили на Сході та Півдні, а зараз перебувають у окупації, у абсолютній більшості ставляться до Росії погано і дуже погано.

Основні емоції, які українці відчувають під час війни – це гнів, обурення і ненависть до російських окупантів (про це заявили 53% опитаних) та гордість за Україну та українську армію (так відповіли 52%).

У захваті від війни лише 3% українців. А задоволення чи радості не відчуває ніхто.

Нагадаємо, що і щодо Російської православної церкви ставлення українців з початком війни змінилося на різко негативне. Так, уже в березні 63% громадян України заявили, що виступають за повний розрив УПЦ МП із Москвою.