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    Чи лишилися в Україні ті, хто добре ставиться до Росії? Свіжа соціологія

    Українці більше не бачать у Росії братню країну - Чи лишилися в Україні ті, хто добре ставиться до Росії? Свіжа соціологія
    Українці більше не бачать у Росії братню країну
    фото: PRM

    Чотири з п’яти українців заявили, що ставляться до країни-агресора дуже погано

    92% жителів України заявили, що вони сприймають Росію негативно. Про це зазначає у результатах свіжого соцопитування Київський міжнародний інститут соціології.

    «Дуже погано» до Росії ставиться 82% опитаних, 10% - «в основному погано».

    Разом з тим, тих, хто досі позитивно сприймає країну-агресор, в Україні знайшлося усього 2%.

    Відзначимо, що ще в лютому цього року негативно ставився до Росії лише кожен другий українець, а позитивно сприймав сусідню державу, яка окупувала Крим і частину Донбасу, кожен третій.

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    Найбільше прихильників Росії залишилося на Сході – 4%, на Заході, в Центрі та на Півдні таких лише по 1%.

    Негативне ставлення до країни-агресора переважає у всіх макрорегіонах України, навіть ті люди, які до початку повномасштабної війни жили на Сході та Півдні, а зараз перебувають у окупації, у абсолютній більшості ставляться до Росії погано і дуже погано.

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    Чи лишилися в Україні ті, хто добре ставиться до Росії? Свіжа соціологія
    Чи лишилися в Україні ті, хто добре ставиться до Росії? Свіжа соціологія
    Чи лишилися в Україні ті, хто добре ставиться до Росії? Свіжа соціологія

    Основні емоції, які українці відчувають під час війни – це гнів, обурення і ненависть до російських окупантів (про це заявили 53% опитаних) та гордість за Україну та українську армію (так відповіли 52%).

    У захваті від війни лише 3% українців. А задоволення чи радості не відчуває ніхто.

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    Нагадаємо, що і щодо Російської православної церкви ставлення українців з початком війни змінилося на різко негативне. Так, уже в березні 63% громадян України заявили, що виступають за повний розрив УПЦ МП із Москвою.

    Теги: росія окупанти соцопитування війна Україна окупація #stoprussia
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    Чи лишилися в Україні ті, хто добре ставиться до Росії? Свіжа соціологія