За допомогою «Дружби»: Зеркаль розповіла, як Україна може натиснути на Угорщину

Зеркаль назвала важіль впливу на Угорщину

Угорський уряд Віктора Орбана шантажує Європейський Союз, блокуючи нафтове ембарго проти Росії, але з ним теж можна розмовляти мовою сили. Про це заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

«Угорщина скористалася ситуацією. Їхній апетит щодо фондів Європейського Союзу зростає щодня. Вони вирішили, що у них настав зірковий час, коли можна вимагати все, що завгодно, аби тільки не зруйнувати європейську єдність», – сказала Зеркаль під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

Вона вважає, що уряд України та президент Володимир Зеленський могли б відповісти Орбану «тією мовою, яку він розуміє».

«В руках України є прекрасний важіль – це нафтопровід «Дружба». Навіть якщо ми дуже цінуємо відносини зі Словаччиною, яка також отримує нафту через «Дружбу», до Угорщини йде окрема нитка. Було б дуже доречним, якби з ним щось сталося», – сказала Зеркаль.

До слова, Угорщина вводить надзвичайний стан. Згодом Офіс президента відреагував на рішення Угорщини про введення надзвичайного стану.

Раніше друг Путіна Орбан уп’яте став прем’єром Угорщини.

Як відомо, Угорщина не підтримує намір ЄС запровадити ембарго на російську нафту. Натомість Угорщина назвала суму відступних за відмову від російської нафти.

Натомість Угорщина назвала суму відступних за відмову від російської нафти.

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