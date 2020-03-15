Підсумки довиборів на Харківщині: вкрай низька явка, а партія «Слуга народу» втекла від поразки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Довибори до парламенту у 179 окрузі на Харківщині. фото: Громадянська мережа «Опора»

На Харківщині відбулися проміжні вибори до парламенту у 179 окрузі

Станом на 20:00 15 березня явка виборців на проміжних виборах народного депутата України в 179 окрузі на Харківщині становила 27,47% (під час позачергових парламентських виборів у липні 2019-го на цьому ж окрузі проголосувало 51,01% виборців).

Про це «Главкому» повідомили в окружній виборчій комісії №179.

У коментарі «Главкому» керівник Комітету виборців України Олексій Кошель зазначив, що низька явка виборців є природньою реакцією виборців на те, що їхні голоси кардинально не змінять розстановку політичних сил у парламенті. Також на процес волевиявлення вплинули політичні спекуляції з боку деяких осіб, котрі вимагали ЦВК перенести вибори через карантинні заходи в державі.

Крім цього, у Комітеті виборців України зауважили, що до цього часу незрозумілим залишається факт відмови продовжувати виборчу кампанію кандидата від провладної партії «Слуга народу» Вікторії Алєксєйчук.

«Єдине, що було сказано на загал з боку «Слуги народу» це те, що є сильний конкурент і досвідчений політик, якого вони підтримують. Але це суперечить логіці будь-якої політичної кампанії у будь-якій країні світу. Я прихильник того, що за зняттям з виборів Алєксєйчук криється бажання втекти від поразки», - вважає Кошель.

Крім цього Кошель наголосив, що довибори до Ради на Харківщині варто розділити на дві частини – хід виборчої кампанії і день голосування.

«Однозначно, це була брудна виборча кампанія. Всі пам’яють, як округ був закиданий листівками «чорного піару» проти одного з кандидатів у нардепи. Крім цього, використовувалася технологія двійників, під час якої кандидат-«клон» не вів активної передвиборчої агітації. Натомість останній тиждень перегонів був досить спокійним, а день голосування минув без помітних порушень виборчого законодавства. Окремо звертаю увагу, що на виборчих дільницях не дотримувалися правила безпеки, пов’язані з протидією пандемії коронавірусу. Більше того є відео, як місцеві блогери-волонтери моніторили цю ситуацію і, по мірі можливості, забезпечували членів комісій медичними масками», - сказав він.

За відомостями ЦВК, під час голосування дільничні виборчі комісії вживали комплекс рекомендованих заходів задля запобігання значному скупченню людей з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, на дільницях були створені своєрідні безпечні лінії черги з дистанцією один метр, проводилися періодична дезінфекція поверхонь столів, кулькових ручок для виборців та регулярне провітрювання приміщень.

У відділі комунікації поліції Харківської області заявили, що під час голосування надійшло 12 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу. 11 звернень стосувались виявлення агітаційних листівок на території Лозівського, Красноградського та Кегичівського районів. Також до поліції зателефонувала жінка і висловила незадоволення тим, що виборчі дільниці працюють під час карантину.

Наразі всі повідомлення належним чином зареєстровані в журналах єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних підрозділів поліції. Проводиться перевірка.

Загалом, участь у виборчій кампанії на Харківщині взяло 37 претендентів. Серед них колишня голова Харківської ОДА Юлія Світлична, екснардеп Вікторія Пташник, екскерівник Головного територіального управління юстиції у Харківській області Тетяна Єгорова-Луценко та інші.

Результати проміжних виборів мають бути встановлені до 30 березня 2020 року включно.

Як повідомляв «Главком», 3 березня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію двох кандидатів у нардепи у 179 окрузі на проміжних виборах до Верховної Ради. Зокрема, висуванки від партії «Слуга народу» Вікторії Алєксєйчук і самовисуванця Олександра Діденка. Обоє написали заяви про відмову від балотування.

Раніше 27 лютого ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Михайла Соколова. Рішення ухвалене на підставі його заяви про відмову від балотування.